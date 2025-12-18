Teresa Turrión, la niñera española de Kate y Guillermo, invitada al almuerzo navideño de Carlos III

Además de los asistentes habituales y algunas ausencias, el tradicional almuerzo que el rey Carlos III celebra en el Palacio de Buckingham antes de marcharse a Sandringham para celebrar las fiestas navideñas ha tenido este año una invitada especial. La niñera española de los príncipes de Gales acompañó a la pareja y a sus hijos a la comida organizada por el monarca. María Teresa Turrión Borrallo fue una de las invitadas a este encuentro navideño marcado por la reciente decisión del rey Carlos III sobre los títulos de su hermano Andrés.

La española lleva al lado de Kate Middleton y del príncipe Guillermo desde poco después del nacimiento del príncipe Jorge -en 2014- y se ha convertido en una de las personas de su círculo de máxima confianza. No solamente se ha ocupado del cuidado del futuro rey, sino también del de sus dos hermanos menores, Carlota y Luis. Por este motivo, por tantos años de lealtad y servicio, el rey Carlos III no ha dudado en invitarla al almuerzo. Una prueba que demuestra el importante papel que María Teresa Turrión Borrallo desempeña en la vida de la pareja.

Los príncipes de Gales en Londres. (Foto: Gtres)

A la niñera se la pudo ver en un coche conducido por el príncipe de Gales y en el que su hija Carlota iba en el asiento del copiloto. Llevaba el cabello recogido, una blusa o vestido estampado y un cárdigan en tono rojo. María Teresa Turrión siempre ha destacado por su discreción y por mantener un perfil bajo, una cualidad que se valora mucho en el personal que trabaja con los Windsor. Una forma de actuar que contrasta con el de la que fuera niñera de los príncipes Guillermo y Harry, Tiggy Legge-Bourke, con una mayor proyección pública.

María Teresa Turrión en un viaje oficial. (Foto: Gtres)

Una española en la corte de Carlos III

Como ya hemos dicho anteriormente, María Teresa Turrión Borrallo entró a trabajar con los entonces duques de Cambrigde en 2014, ocho meses después del nacimiento del príncipe Jorge. Fue un apoyo esencial para Kate Middleton en sus primeros meses como madre y después tras los nacimientos de sus otros hijos. Desde el Palacio de Kensington confirmaron que la española se instaló con la familia para trabajar como interna, pero no dieron más detalles. Así estuvo mientras los príncipes vivieron en Londres, ya que cuando se mudaron a Windsor pasó a dejar de estar interna, dado que en Adelaide Cottage no había suficiente espacio. De momento no se ha revelado si ha vuelto a su situación inicial tras la mudanza a Forest Lodge.

Teresa Turrión con el príncipe Jorge en brazos. (Foto: Gtres)

Una niñera todoterreno

De orígenes palentinos, María Teresa Turrión Borrallo se graduó en la prestigiosa escuela Norland College de Bath. Allí a las niñeras se les da una extensa y exigente formación que va más allá del cuidado de los niños. Las estudiantes aprenden a gestionar la presencia de los fotógrafos, defensa personal y a conducir en situaciones de riesgo, entre otras cosas.

Teresa Turrión con el uniforme del Norland College. (Foto: Gtres)

Son muchas las familias de la alta sociedad británica, del mundo empresarial o vinculadas al espectáculo que recurren al Norland College para encontrar a la persona que se ocupe del cuidado de sus hijos. Entre ellos, por ejemplo, Mick Jagger.