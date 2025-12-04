La Familia Real, dividida: el bando de Juan Carlos I frente al grupo que apoya al Rey Felipe

Reconciliación, el libro de memorias de Juan Carlos I, ya ha llegado a España y ha acentuado las diferencias que existen dentro de la Familia Real. Como era de esperar, se han generado dos bandos: por un lado están los que apoyan al Rey emérito y por el otro los que se han posicionado al lado de Felipe VI. Dentro de este último grupo están doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La Reina Sofía ha adoptado una postura neutral, pero hay otros miembros de la dinastía que sí se han pronunciado a favor del proyecto que ha emprendido don Juan Carlos.

El bando de Juan Carlos I

La infanta Elena ha mostrado públicamente su apoyo hacia Juan Carlos I en numerosas ocasiones. Es habitual que se desplace a Galicia para acompañarle durante las regatas de Sangenjo, pasan tiempo juntos siempre que pueden y disfrutan de una relación muy estrecha. Lo mismo sucede con Froilán, quien vive con su abuelo en Abu Dabi y se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. El sobrino del Rey Felipe se marchó de España a principios de 2023, aunque visita nuestro país cuando tiene un hueco en su agenda. En más de una ocasión, se ha encontrado con los micrófonos de la agencia Gtres y ha aprovechado para respaldar los movimientos del Rey emérito.

El Rey Juan Carlos con la infanta Elena. (Foto: Gtres)

Otro de los sobrinos de Felipe VI que ha hablado abiertamente de don Juan Carlos es Pablo Urdangarin. El joven reside en Barcelona, está centrado en su carrera deportiva e intenta permanecer lejos de todos los conflictos. Sin embargo, cuando le han preguntado por el libro de su abuelo no se lo ha pensado y ha asegurado que está en todo su derecho, que le acompañará en esta aventura y que ve con buenos ojos su iniciativa.

Si seguimos con los nietos del emérito, tenemos que hacer una mención especial a Victoria Federica, quien se siente muy orgullosa de los valores que ha heredado de su familia. Más de una vez ha viajado a Abu Dabi para reunirse con su abuelo, incluso hay fotos que confirman las citas familiares que han tenido lugar en el nuevo paraíso del emérito. A estos eventos también se han unido la infanta Cristina y sus hijos.

El núcleo duro de don Juan Carlos

La infanta Margarita en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Dejando a un lado a sus hijos y a sus nietos, no podemos olvidar que Juan Carlos I también cuenta con el beneplácito de su hermana, la infanta Margarita. Esta última se ha desplazado hasta Sangenjo más de una vez para pasar tiempo con el Rey emérito. Ya no habla con la prensa, pero sus gestos confirman que se siente cómoda a su lado y que entre ellos no hay ningún tipo de fisuras.

Los hijos de la infanta Margarita, María y Alfonso Zurita, también forman parte del bando que está con don Juan Carlos. Tal y como informamos en LOOK, hace unas semanas se reunieron en Galicia. En aquel momento ya se sabía cuál era la fecha de publicación de Reconciliación y María Zurita afirmó sin rodeos que iba a leerse el libro.

Los Reyes, la princesa y la infanta

Los Reyes junto a sus hijas en la graduación de la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

Los apoyos del Rey Felipe aparentemente son más reducidos, pero hay que tenerlos en cuenta porque todos forman un equipo sólido y fuerte. Sus Majestades han tomado distancias con el resto de la familia. Pudimos ver a todos juntos en el 50 aniversario de la monarquía, durante un almuerzo que tuvo lugar en El Pardo, pero no es lo habitual.

La princesa Leonor, futura Reina de España, representa un valor importante para la institución y, como es normal, se encuentra al lado de su padre. Ahora sólo hace falta esperar para ver cómo crece este pequeño «ejército».