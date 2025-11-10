El inesperado romance entre Nerea Rodríguez y Miguel Ángel Silvestre nos pillaba todos por sorpresa. Al parecer, la cantante y el actor compartieron una noche muy romántica y pasional en Ibiza, según sacaban a relucir desde el pódcast de «Mamarazzis»; donde Laura Fa y Lorena Vázquez contaban que la parejita llevaba un “tiempo flirteando fuertemente” e intercambiando mensajes.

Sin embargo, durante su paso por Bailando con las estrellas, la joven se negaba a hablar sobre el tema y esquivaba las preguntas de los presentadores. «Te vamos a tener que preguntar, pero como esto es un programa de baile, concéntrate en el baile, olvídate de todo y de todo el jaleo que hay fuera. Cuando acabes de bailar, hablamos de Ibiza», la instaba Jesús Vázquez.

Jesús Vázquez, Nerea Rodríguez y un bailarín en ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: Telecinco)

A lo que la extriunfita, bastante incómoda, aseguraba que ella había venido al programa «a bailar y a trabajar, y, como dicen, a hablar de mi libro, a hablar de mi arte y de mi baile». Sin embargo, desde el programa no la dejaron ir tan fácilmente, por lo que la joven terminaba explotando: «¡Qué suerte que se hable de mí! ¡Eso significa que soy importante!», zanjaba cortante. «¿Qué te voy a decir? Que estoy encantada…»

Las otras cantantes con las que ha relacionado a Miguel Ángel Silvestre

Lo cierto es que Nerea no es la primera cantante con la que se relaciona a Miguel Ángel Silvestre, ya que también se especula que pudo haber mantenido cierto idilio amoroso con la mismísima Rosalía o con Lali Espósito.

El actor aseguraba haber quedado completamente prendado de la catalana en cuanto la conoció. En 2017, cuando la artista no era tan conocida, Silvestre recuerda a la perfección cómo fue verla actuar por primera vez. «La noche antes de los Latin Grammy hacen un homenaje a un artista. Ese año cantó Rosalía, que nadie la conocía en aquel entonces, junto a otros grandes artistas».

Rosalía, en una fiesta de Louis Vuitton en París. (Foto: Gtres)

«Recuerdo ver aquella capacidad de arriesgar que tiene, sacando hilitos de voz. La belleza de ver a alguien que arriesga. Ver cómo dentro del fallo encuentra la virtud, que es algo que le pasaba mucho a Janis Joplin, se hizo el silencio», comentaba al respecto. «La gente tuvo que pensar: «ha venido la Virgen María a cantar», al menos es lo que yo pensé. Si la Virgen María cantara, cantaría así».

En cuanto a Lali Espósito, la cantante y el actor protagonizaron uno de los grandes momentos en el Arenal Sound de Burriana de 2023. Desde que los dos coincidieron en el rodaje de la serie Sky Rojo de Netflix, queda claro que su complicidad se hizo más que notoria. De hecho, la artista argentina no dudaba a la hora de sacar a Silvestre al escenario durante el mencionado festival, lo que daba pie a toda clase de especulaciones.

Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre en el Arenal Sound. (Foto: Redes sociales/ @arenalsound)

Sin embargo, el propio Miguel Ángel se veía obligado a aclarar que lo único que había entre ambos es una bonita amistad. «Los besos significan que me hacía feliz que estuviera allí en Benicassim», alegaba al respecto. «Es mi amiga del alma, hacía mucho que no la veía pero hablamos mucho y es una mujer a la que admiro mucho».