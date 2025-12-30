Llambías alza la voz por la cultura y denuncia la pérdida de identidad de Palma en el Estendard 2025

El artista plástico Pep Llambías ha sido el encargado de pronunciar el pregón de la Festa de l’Estendard 2025, un discurso en el que ha reclamado un mayor respaldo de las instituciones al mundo del arte y la cultura, a los que ha definido como la «base de la sociedad» y también de la propia acción institucional.

El acto se ha celebrado en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Palma, donde el pregonero ha realizado un recorrido por su trayectoria artística y por la historia de la ciudad, al tiempo que ha reflexionado sobre las dificultades a las que se enfrentan los creadores durante el proceso creativo. Todo ello ha estado acompañado de una narrativa cargada de ironía, en la que ha explicado cómo llegó a confeccionar el discurso.

Previamente, Llambías ha sido presentado por el teniente de alcalde y regidor, Llorenç Bauzá de Keizer, quien ha destacado su figura como representante de un sector cultural mallorquín «que ha sabido ir más allá de las fronteras de Mallorca y conquistar un merecido prestigio nacional e internacional». En este sentido, Bauzá ha celebrado que el pregón haya recaído en un profesional de la cultura y lo ha definido como «el mejor colofón posible a un 2025 marcado por el reto de Palma de lograr la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031».

Durante su intervención, Llambías ha relatado cómo su negativa inicial a aceptar el encargo se transformó en un sí tras debatirlo con miembros de la corporación municipal y personas de su entorno. Asimismo, ha puesto en valor que la Festa de l’Estendard no conmemore hechos bélicos, sino «el comienzo de la construcción de Mallorca tal y como hoy se la conoce».

El artista también ha lamentado la pérdida del tejido comercial tradicional y de los bares emblemáticos de Palma a causa de una «desmedida especulación inmobiliaria», una situación que, a su juicio, ha contribuido a convertirla en una ciudad «sin carisma» y a que haya perdido «parte de su personalidad y fisionomía».

El alcalde de Palma ha sido el encargado de cerrar el acto, agradeciendo a Llambías la lectura de un pregón que ha calificado de «original y brillante en su exposición y composición». «Ha ofrecido un ejercicio de memoria viva, un relato honesto y profundo en el que ha entrelazado la trayectoria personal con la historia colectiva, la experiencia íntima, el arte y la ciudad», ha subrayado.

El primer edil ha reafirmado también el compromiso «claro e irrenunciable» del equipo de gobierno con la cultura, poniendo como ejemplo la candidatura Palma 2031, concebida como una capitalidad que entiende la cultura como «palanca para el desarrollo sostenible, la cohesión social y territorial», además de «herramienta de inclusión, espacio de diálogo y motor económico».

Finalmente, el alcalde ha destacado la «generosidad» de Llambías al permitir que una reproducción de su emblemática obra Palma se convierta en el reconocimiento que reciben los embajadores de la ciudad, e ha invitado a la ciudadanía a participar en el conjunto de actos que integran la programación del Estendard 2025.

Nacido en Alaró en 1954, Pep Llambías ha realizado una destacada contribución a la dinamización cultural y artística de Palma a lo largo de las últimas décadas. Su obra ha estado presente en ferias de referencia como ARCO, Art Cologne o Art Miami, así como en espacios de países como México, Brasil, Italia, Portugal, Suiza, Alemania, Estados Unidos y Holanda, y en numerosas ciudades españolas.

Entre sus creaciones más reconocidas en Palma destaca la escultura Palma, inaugurada en 1999 con motivo de la Universiada. Ubicada en el Passeig Sagrera, a pocos metros del Consolat de Mar, la obra se ha consolidado como una imagen icónica de bienvenida a la ciudad.