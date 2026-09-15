Miles de personas en Castilla-La Mancha buscan ya su décimo de la suerte del Sorteo Extraordinario de Navidad, en administraciones históricas, puntos emblemáticos o locales que han repartido premios importantes en el pasado.

La tradición de comprar Lotería de Navidad está profundamente arraigada en la región, y cada provincia cuenta con establecimientos de referencia donde vecinos y visitantes acuden cada año para elegir su número favorito. A continuación, repasamos algunas de las administraciones más destacadas de Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Toledo y Guadalajara.

Dónde comprar Lotería de Navidad en Ciudad Real

En la capital provincial, uno de los puntos de venta más reconocidos es la Administración Carmona Nº 2, situada en la calle Alarcos, 1. Con años de experiencia y una clientela fiel, este establecimiento se ha convertido en un lugar de referencia para quienes buscan adquirir décimos tanto del Sorteo de Navidad como de otros sorteos semanales. Su teléfono de contacto es 926 213 533, y durante los meses previos al 22 de diciembre suele registrar un notable incremento de demanda.

Administración Carmona Nº 2. Dirección: Calle Alarcos, 1, Ciudad Real. Teléfono: 926 213 533

Dónde comprar Lotería de Navidad en Alcázar de San Juan

En Alcázar de San Juan, uno de los puntos de venta más reconocidos es la Administración de Lotería El Quijote de Oro, situada en la Avenida de Adolfo Suárez s/n C.C.Carrefour. Con años de experiencia repartiendo premios y una clientela fiel, este establecimiento se ha convertido en un lugar de referencia para quienes buscan adquirir décimos tanto del Sorteo de Navidad como de otros sorteos, incluidos los extraordinarios de la Lotería Nacional. Su teléfono de contacto es 926682712, y durante los meses previos al 22 de diciembre suele registrar un notable incremento de demanda, ya que además ofrece la posibilidad de comprar online, guardar los boletos en custodia segura o recibirlos por envío a domicilio, y cobrar los premios directamente en la cuenta del usuario. Administración de Lotería El Quijote de Oro. Dirección: Avenida. de Adolfo Suárez s/n C.C.Carrefour. Teléfono: 926682712

Dónde comprar Lotería de Navidad en Albacete

La ciudad de Albacete reúne una gran variedad de administraciones que cada año despachan miles de décimos navideños. Entre las más destacadas figura la Administración La 7, una de las más tradicionales y concurridas. A ella se suman la Administración nº 10 San Nicolás, ubicada en pleno centro de la ciudad, y muy visitada por quienes pasean por la zona comercial. También destaca la Administración Estrella de la Suerte, situada en el Centro Comercial Albacenter, donde muchos compradores aprovechan la visita para adquirir su número favorito.

Otra administración significativa es Doña Carmelina, correspondiente al número 20 de Albacete, con una larga trayectoria en la venta de Lotería Nacional. Además, la Administración El Sembrador, ubicada en la Calle Alcalde Conangla, 2, ofrece la posibilidad de comprar décimos tanto en su establecimiento físico como a través de su página web, una opción muy práctica para quienes buscan evitar esperas o prefieren asegurarse un número concreto desde casa.

Albacete tiene varias administraciones donde puedes comprar décimos de la Lotería de Navidad:

Administración La 7. Administración de Loterías nº 7 en Albacete.

Administración nº 10 San Nicolás. Está en el centro de Albacete.

Administración Estrella de la Suerte. Ubicada en el Centro Comercial Albacenter en Albacete.

Administración Doña Carmelina. Número 20 de Albacete.

Administración El Sembrador. Tiene web para comprar lotería de Navidad también online y local físico: Calle Alcalde Conangla, 2, bajo, Albacete (02001).

Dónde comprar Lotería de Navidad en Cuenca

En la provincia de Cuenca, uno de los puntos más reconocidos por los compradores es la administración situada en la Avenida de Castilla-La Mancha, 4, en la capital. Su popularidad se debe tanto a su céntrica ubicación como a su trayectoria en la venta de lotería. Cada temporada navideña, este establecimiento recibe un flujo constante de clientes locales y visitantes que buscan acompañar la tradición con la esperanza de que la suerte sonría a la provincia.

Una administración muy conocida en Cuenca para la Lotería de Navidad está en Avenida de Castilla-La Mancha, 4.

Dónde comprar Lotería de Navidad en Toledo

La ciudad de Toledo también cuenta con administraciones emblemáticas, entre las que destaca Lotería La Caprichosa, situada en la céntrica Calle Comercio, 27. A lo largo de los años, este punto de venta se ha ganado una reputación sólida, no solo por su ubicación en una de las calles más transitadas del casco histórico, sino también por su volumen de ventas y la fidelidad de sus clientes. Durante la campaña navideña, La Caprichosa se convierte en parada habitual para turistas, toledanos y residentes de la provincia que buscan tentar a la suerte.

En las administraciones más destacadas, se encuentra Lotería La Caprichosa. Dirección: C/ Comercio, 27, 45001 Toledo.

Dónde comprar Lotería de Navidad en Guadalajara

En Guadalajara, uno de los lugares más conocidos para comprar Lotería de Navidad se encuentra en la Calle Mayor, 29, una de las vías más importantes del centro de la ciudad. Este punto de venta suele ser de los más concurridos en las semanas previas al sorteo, especialmente por su accesibilidad y por la tradición que rodea la compra de décimos en esta emblemática calle.

Además, en la provincia merece mención la administración situada en Molina de Aragón, concretamente en Calle San Juan, 22, donde muchos habitantes de la comarca se acercan cada año para adquirir su número habitual o dejarse sorprender por uno nuevo.