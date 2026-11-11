Black Friday 2026: ¿Cuándo ponen las rebajas en Zara, Mango, Massimo Dutti y Bershka?

En pleno mes de noviembre, muchos piensan que es el momento para comenzar a hacer las compras navideñas y más si tenemos en cuenta que el Black Friday 2026 está cada vez más cerca, y como cada año, las principales firmas de moda ya se preparan para una de las campañas de descuentos más esperadas del año. Y es que todavía quedan unas semanas para las rebajas de invierno, de modo que muchas personas aprovechan esta fecha para renovar su armario, comprar ropa de abrigo o adelantar algunos regalos de Navidad. Zara, Mango, Massimo Dutti y Bershka se encuentran entre las tiendas que más interés despiertan, especialmente por las ofertas que suelen aplicar a sus colecciones de temporada.

Por eso todo el mundo quiere saber cuál es la fecha para el Black Friday 2026. Y sabiendo que se celebra el último viernes de noviembre, y después de Acción de Gracia, podemos decir que este año se celebra el 27 de noviembre, aunque esta no es la única fecha a tener en cuenta ya que quienes suelen comprar en Zara o en otras firmas de Inditex saben que las rebajas empiezan antes en internet y, en algunos casos, también antes en la aplicación. Es precisamente ahí donde suele producirse la carrera por conseguir determinadas tallas, sobre todo en abrigos, chaquetas, vestidos o calzado. Entonces, ¿cuáles son las fechas del Black Friday de Zara, Mango, Massimo Dutti, Bershka y otras tiendas?.

Cuándo empiezan las rebajas del Black Friday 2026 en Zara

Zara suele ser una de las primeras tiendas que muchos consultan cuando se acerca el Black Friday. No tanto porque rebaje toda la colección, que no suele ser así, sino porque algunas prendas de temporada pueden encontrarse con descuentos interesantes justo cuando todavía queda bastante invierno por delante. De este modo, y si Inditex repite el funcionamiento habitual de años anteriores, la aplicación de Zara podría activar las ofertas el jueves 26 de noviembre por la noche. En campañas anteriores, la app ha sido el primer canal en mostrar los precios rebajados y, poco después, lo ha hecho la web. Las tiendas físicas han esperado normalmente al viernes, que este año cae el día 27.

Cuándo empieza el Black Friday 2026 en Mango

Mango también participa cada año en el Black Friday y suele hacerlo con descuentos que afectan a una parte de sus colecciones de mujer y hombre, además de calzado y accesorios. La firma no acostumbra a esperar necesariamente al viernes para activar las promociones online, por lo que el jueves 26 de noviembre vuelve a ser la fecha más probable.

Lo importante aquí es no dar por hecho que toda la tienda va a estar rebajada. Mango suele seleccionar determinados artículos y el porcentaje puede variar de unos productos a otros. De ahí que, si se busca una prenda concreta, sea útil comprobar su precio unos días antes y ver después si realmente entra en la campaña. Para las tiendas físicas, el viernes 27 de noviembre será la fecha que tener anotada.

Massimo Dutti y Bershka seguirían el calendario de Inditex

Massimo Dutti y Bershka forman parte de Inditex, de manera que lo habitual es que sigan un calendario muy parecido al de Zara. Eso significa que las promociones podrían comenzar primero en sus canales digitales durante la noche del jueves 26 y pasar después a los establecimientos físicos el viernes 27 de noviembre. En Massimo Dutti, el interés suele concentrarse especialmente en prendas cuyo precio de partida es más elevado, como abrigos, chaquetas, prendas de punto, camisas o calzado. Bershka en cambio juega en otro terreno, con precios más bajos y un público más joven, pero la mecánica suele ser parecida. Vaqueros, sudaderas, vestidos, chaquetas o accesorios acostumbran a formar parte de sus campañas promocionales, aunque tampoco se puede asegurar todavía qué artículos estarán incluidos este año.

Cuánto duran las ofertas del Black Friday 2026

Está claro que el viernes 27 de noviembre será el día central del Black Friday, pero hace tiempo que esta campaña dejó de durar únicamente 24 horas. Muchas tiendas mantienen parte de sus descuentos durante todo el fin de semana y enlazan después con el Cyber Monday, que en 2026 se celebra el lunes 30 de noviembre. Eso no significa que las mismas prendas permanezcan rebajadas durante cuatro días. El stock puede cambiar, algunos artículos pueden agotarse y las condiciones también pueden modificarse de una jornada a otra. En moda, además, esperar demasiado puede significar perder una talla concreta aunque el descuento continúe activo así que lo normal es tener el viernes y el sábado, como días fuertes de la campaña.

También merece la pena mirar el precio anterior antes de comprar. Cuando una tienda anuncia una reducción, el precio de referencia debe corresponder al más bajo aplicado durante los 30 días previos. Y si la compra se hace pensando ya en Navidad, conviene revisar las condiciones y plazos de devolución, porque no todas las firmas amplían automáticamente ese periodo por el Black Friday.