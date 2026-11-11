El BOE confirma el puente de 3 días en diciembre: sólo habrá puente en 9 comunidades autónomas de España

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado el calendario laboral para el cierre de 2026, dejando un escenario desigual en España de cara al puente de diciembre. Aunque muchos lo denominan un puente de tres días (al encadenar festivos de domingo a martes), en la práctica supondrá un macropuente de cuatro días consecutivos del sábado 5 al martes 8 de diciembre para quienes descansan el fin de semana.

El motivo de esta diferencia reside en el calendario. Este año, el 6 de diciembre (Día de la Constitución) cae en domingo. La normativa laboral permite que cada gobierno autonómico decida si traslada ese día festivo al lunes siguiente o si lo sustituye por otra celebración propia en otra fecha del año. Por su parte, el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) se mantiene como festivo nacional no sustituible en todo el país.

¿Qué comunidades mantienen el puente?

Tras la decisión de cada territorio, el lunes 7 de diciembre solo será día no laborable en nueve comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, La Rioja, Región de Murcia y Melilla.

Por el contrario, el lunes 7 será una jornada laboral y lectiva normal en Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco, salvo en aquellos municipios concretos que lo hayan designado como festivo local.

¿Por qué no es no laborable en algunas comunidades?

Algunas comunidades han decidido hacer que el lunes 7 sea laborable porque sus gobiernos autonómicos decidieron no trasladar el festivo del domingo 6 al lunes, sino canjearlo por otra fecha propia a lo largo de 2026. El Estatuto de los Trabajadores fija un máximo exacto de 14 días festivos retribuidos al año (12 nacionales o autonómicos y 2 locales). Ninguna comunidad puede sumar días extra por encima de ese número.

Cuando una fiesta nacional coincide en domingo, como ocurre el 6 de diciembre de 2026, cada autonomía tiene la facultad legal de elegir qué hacer con ese día. Pueden pasarlo al lunes siguiente o utilizar ese cupo para declarar festiva otra fecha señalada de su calendario regional.