La Ley de Propiedad Horizontal lo avala: si un vecino decora el rellano con adornos de Navidad puedes apelar al artículo 17

La Ley de Propiedad Horizontal también tiene algo que decir en un acto muy típico de la Navidad: la decoración de rellano de un edificio por parte de los propietarios o inquilinos. El artículo 17 de la LPH es el que dicta sentencia sobre uno de los hábitos más comunes que se suelen realizar durante la época más bonita del año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, al que puedes apelar si un vecino decide por su cuenta decorar el rellano por Navidad.

Llega la Navidad y en las próximas semanas las ciudades de toda España se engalanarán para recibir la época más bonita del año. A mediados del mes de noviembre es buen momento para pensar en la decoración navideña en el hogar… y también en la de tu edificio. En España también es un clásico colocar un árbol y más elementos decorativos en las zonas comunes de una comunidad de vecinos y aquí también entra de lleno la Ley de Propiedad Horizontal.

Hay que recordar que la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal recoge todos los derechos y obligaciones de los propietarios e inquilinos que forman parte de una comunidad de vecinos y en este caso también hace referencia a un acto que llega en estas fechas: decorar el rellano con adornos de Navidad. El artículo 17 y también el 7 de la LPH son los que se encargan de estas acciones que, lógicamente, requieren de un consenso dentro de la junta de propietarios. Porque en caso de que alguien se tome la guerra por su cuenta, puede intervenir la ley.

La ley y la decoración del rellano por Navidad

La Ley de Propiedad Horizontal no hace mención en ningún momento a la decoración en las zonas comunes de una vivienda, pero sí que se puede acudir a determinados artículos para poder apelar en caso de que un vecino realice este acto sin autorización. Hay que dejar claro antes de entrar en la norma, que cualquier propietario o inquilino que quiera realizar esta acción tendrán que tener el OK del presidente de la comunidad.

De ello se ocupa el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es el encargado de regular las mayorías necesarias en los distintos acuerdos dentro de la junta, como puede ser en el caso de realizar obras dentro de un edificio o el establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general. El caso de la decoración de relleno de Navidad no se menciona, pero para ello será necesaria una mayoría simple o una autorización.

De este tema también se encarga el artículo séptimo, que en el punto número 1 habla de las modificaciones que se pueden llevar a cabo en el interior de una vivienda. «El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad», dice sobre la autorización con la que tendrán que contar. Esto se puede aplicar a la decoración.