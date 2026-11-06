La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: se puede apelar al artículo 7.2 si el perro de tu vecino ladra constantemente

Los ladridos continuos por parte del perro de un vecino podrían derivar en un conflicto dentro de la comunidad de propietarios. Por eso, la legislación recoge mecanismos para intervenir cuando ese comportamiento perjudique de forma reiterada a otros residentes.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) habla sobre ello, en concreto, en su artículo 7.2. Esta normativa impide desarrollar en la vivienda o en el resto del inmueble actividades molestas, nocivas, insalubres, peligrosas o ilícitas.

Si los ladridos alteran el descanso o generan problemas de convivencia, la comunidad puede estudiar medidas para poner fin a la situación, respaldándose en la normativa.

¿Qué puede hacer la comunidad?

El primer paso es intentar resolver el problema a través del diálogo con el dueño del animal. Si las molestias persisten, el presidente de la comunidad podrá pedir formalmente al responsable que cese la conducta.

Si la petición no funciona, la junta de propietarios acordará el inicio de acciones judiciales y la comunidad deberá acreditar que existe una conducta persistente y perjudicial. Esto significa que no es suficiente con una queja aislada ni con una mala relación entre vecinos.

¿Qué podría suceder con el animal?

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe por sí misma tener perros en una vivienda, sino que regula la convivencia y el uso adecuado del inmueble. Además, la normativa obliga a los responsables a evitar que sus animales ocasionen molestias, peligros, daños a personas o a otros animales o bienes.

Si tuviera que entrar un juez a valorar el caso, podría ordenar que cese de inmediato. En los supuestos más graves, la LPH contempla consecuencias adicionales, como indemnizaciones y, en algunos casos determinados, la privación temporal del uso de la vivienda.

Por lo tanto, los vecinos pueden recurrir a la vía legal para frenar los ladridos constantes y otras molestias, ya que cada caso debe valorarse según su gravedad, continuidad y pruebas.

La solución no es actuar por prejuicios contra las mascotas, sino garantizar una convivencia respetuosa y el cumplimiento de las obligaciones de cada propietario dentro de la comunidad de vecinos.