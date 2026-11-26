El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) y la empresa gestora Cemabasa han oficializado la puesta en marcha del denominado Protocolo Haru, una iniciativa pionera que permite a perros y gatos acceder a las salas de velatorio y al cementerio municipal para dar el último adiós a sus responsables fallecidos. Con esta medida, la localidad gaditana se sitúa a la vanguardia del bienestar animal y la humanización de los servicios funerarios en España.

La propuesta nace de la necesidad de atender el impacto emocional que sufre el animal ante la pérdida repentina de su figura de apego. Según expertos en comportamiento animal y responsables del proyecto, cuando un dueño desaparece sin más, las mascotas pueden desarrollar cuadros graves de ansiedad, depresión o estrés al interpretar la ausencia como un abandono. Permitirles percibir la realidad de la muerte a través de su olfato les ayuda a procesar el duelo de forma natural y tranquila.

Condiciones del protocolo

Para garantizar la convivencia y el respeto hacia el resto de usuarios de las instalaciones funerarias, el acceso de los animales está sujeto a una normativa estricta, pero de tramitación sencilla. Las familias interesadas solo deben solicitarlo previamente al personal del centro, sin que ello suponga ningún coste económico adicional.

El protocolo establece que el perro o el gato debe acudir siempre acompañado por una persona responsable que garantice su control en todo momento. Asimismo, la visita se realiza en una sala privada y durante un tiempo limitado, bajo la discreta supervisión de los trabajadores del tanatorio. De este modo, se asegura un entorno íntimo para el núcleo familiar y se evitan molestias en las zonas comunes.

Una tendencia en expansión

El paso dado por Puerto Real consolida un cambio cultural que empieza a ganar terreno en el sector funerario español, donde los animales de compañía son considerados cada vez más como miembros de pleno derecho de la familia. De hecho, iniciativas similares ya han comenzado a aplicarse con éxito en otros puntos del país, como en los tanatorios de Chiclana o en el centro de Badalona, marcando el camino hacia unos servicios más empáticos tanto con las personas como con sus mascotas.