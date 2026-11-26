El suspiro despreocupado que proyecta nuestra mascota cuando se recuesta va más allá que una simple sensación de cansancio. Los expertos en comportamiento animal explican que este gesto refleja bienestar, relajación y satisfacción.

La veterinaria Lorna Whittemore detalla que el perro que se tumba, apoya la cabeza sobre sus patas y deja escapar un suspiro mientras recibe caricias o se prepara para dormir, está manifestando que se siente tranquilo.

Además, si tiene los ojos entrecerrados y los músculos relajados se traduce como un momento en el que se encuentra disfrutando de ese momento de descanso.

Su significado

Este comportamiento florece después de una jornada de actividad, una caminata, una comida o un rato de juegos después de estar en su rincón favorito de casa. El suspiro marca esa transición entre el movimiento y el descanso porque su cuerpo se relaja, la respiración se ralentiza y comienza a prepararse para dormir.

Aunque, la especialista en comportamiento animal Mary Burch, vinculada al American Kennel Club, señala que esta conducta también expresa frustración, aburrimiento o liberación de tensión.

¿Cuándo debería preocuparte el suspiro?

El suspiro no debería ser un motivo de alarma, pero los expertos aconsejan prestar atención cuando los suspiros se vuelven repetitivos y aparecen acompañados de otros comportamientos inusuales.

Por ejemplo, los bostezos repetitivos, el jadeo, lamerse los labios continuamente o mostrar aislamiento pueden ser señales de estrés. En animales mayores, estos suspiros también están relacionados con molestias articulares al tumbarse.

Por lo tanto, si un perro suspira, cierra los ojos y se acomoda plácidamente está disfrutando de sentirse seguro y querido en un espacio que no está marcado por los estímulos.