Los perros son capaces de percibir los cambios en el estado de ánimo de las personas con las que conviven. Según el reconocido adiestrador canino César Millán, los perros no sólo identifican las muestras de cariño, sino también la tristeza y la frustración. Esta sensibilidad podría explicar por qué algunos animales están mucho más pendientes de sus dueños cuando estos están atravesando una etapa complicada. Para ello, prestan atención de manera constante a su comportamiento y detectan cambios en el tono de voz, la postura corporal y las expresiones faciales. El experto relaciona esta capacidad con los miles de años de convivencia entre perros y seres humanos.

Una investigación realizada por la Universidad de Helsinki estudió la manera en que los perros observan los rostros tanto de las personas como de otros animales. Según los resultados obtenidos, los perros tienden a fijarse especialmente en los ojos para interpretar las expresiones y los estados emocionales. Por otro lado, los investigadores observaron que pueden adaptar sus reacciones en función de determinados gestos faciales. Por ejemplo, cuando se encuentran ante un gesto amenazante, suelen apartar la mirada con el fin de evitar tensiones y prevenir posibles enfrentamientos.

Cómo perciben los perros las emociones de los dueños

La capacidad de los perros para percibir las emociones humanas no es fruto de la casualidad, sino que se ha ido reforzando a lo largo de miles de años de convivencia con los seres humanos. Durante este tiempo, han aprendido a prestar atención a los gestos y las expresiones para identificar el estado de ánimo de las personas de su entorno. Esta habilidad habría favorecido su relación con las personas y se habría transmitido de generación en generación, afianzando el vínculo entre ambas especies. Por lo tanto, esa sensibilidad que muestran tiene detrás un largo proceso de evolución y convivencia.

«La gente cree que los perros sólo sienten el amor, pero también pueden sentir tu tristeza, tu frustración, tu confusión, tu aburrimiento o tu pereza», sostiene César Millán. El tono de voz, la postura corporal, los gestos, las expresiones del rostro e incluso los cambios en las rutinas diarias son algunas de las señales que los perros utilizan para interpretar cómo se sienten las personas.

Por este motivo, es habitual que busquen más contacto y se muestren especialmente cariñosos cuando atraviesan situaciones complicadas. También pueden permanecer más pendientes de lo que sucede en casa cuando detectan momentos de tensión. Este «sexto sentido» puede influir en sus propias reacciones y hacer que modifiquen su comportamiento.

Estudio de la Universidad de Helsinki

Una investigación desarrollada por científicos de la Universidad de Helsinki concluye que los perros pueden reconocer las emociones humanas a través de las expresiones faciales. Según el estudio, observan los rostros de manera sistemática y prestan especial atención a los ojos. Mediante un sistema de seguimiento de la mirada, los expertos comprobaron que, cuando observan a otros perros, se fijan primero en la zona de los ojos y mantienen allí la atención durante más tiempo que en otras partes, como la nariz o la boca.

En cambio, cuando miran a los seres humanos, utilizan la información que les proporciona el rostro en conjunto. Asimismo, los científicos observaron diferencias en sus reacciones ante las expresiones amenazantes. Cuando éstas procedían de otros perros, los animales mantenían la mirada durante más tiempo. Sin embargo, si la expresión amenazante pertenecía a una persona, tendían a apartar los ojos y evitar el contacto visual.

Los autores consideran que esta diferencia podría estar relacionada con el proceso de domesticación y con la adaptación de los perros a la convivencia con los seres humanos. Según Sanni Somppi, investigadora de la Universidad de Helsinki, «podría haber dotado a los perros de una sensibilidad que les permite detectar las señales de amenaza de los humanos y responder a ellas con señales de apaciguamiento pronunciadas».

Bienestar emocional

El bienestar emocional de un perro está relacionado con su capacidad para experimentar emociones positivas, gestionar el estrés y adaptarse a los cambios de su entorno. Cuando goza de una buena salud mental, suele mostrar un comportamiento equilibrado y sociable, tiene facilidad para relajarse y descansar y mantiene el interés por explorar, jugar y aprender cosas nuevas. Además, suele mostrarse confiado tanto con las personas como con otros animales.

Para cuidar la salud mental del animal, es fundamental establecer una rutina diaria con horarios regulares de comida, paseos, juego y descanso. También conviene combinar el ejercicio físico con actividades que estimulen su inteligencia, favorecer el contacto positivo con personas y otros animales y proporcionarle un espacio tranquilo donde pueda sentirse protegido. Las revisiones veterinarias periódicas permiten detectar posibles problemas de salud que afecten a su comportamiento. Además, se recomienda evitar los castigos y apostar por el refuerzo positivo mediante premios y muestras de cariño, ya que ayudan a fortalecer la confianza y reducir el estrés.