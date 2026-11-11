Susanna Griso habla claro sobre la huelga general: «No tiene sentido bailarle el agua a este Gobierno durante 8 años y ahora, antes de la campaña electoral, decir que convocan una huelga general»

La huelga general de 24 horas, convocada por CCOO y UGT, entre otros sindicatos, está teniendo lugar este 11 de noviembre con manifestaciones en distintas ciudades de España. Las protestas populares exigen el establecimiento de salarios dignos y medidas en contra de la crisis de la vivienda que permitan la emancipación de los jóvenes.

El cese en la actividad laboral se comunicó el pasado 5 de octubre, unas horas después de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre tras ver cómo el Congreso de los Diputados le tumbaba los dos reales decretos de la vivienda.

Esta huelga ha generado infinitas reacciones; la mayoría se ha rechazado en el último mes. La corriente general achaca a los sindicatos el no haberse movilizado en los ocho años que ha estado el PSOE al frente del Gobierno, ni por los innumerables casos de corrupción ni por los problemas socioeconómicos que enfrenta la nación. En esta línea se encuentra Susanna Griso.

La firme opinión de Griso sobre la huelga

La presentadora de Espejo Público entrevistó a Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT, y no tuvo reparos en trasladarle este juicio que coincide con el de millones de españoles. La periodista se mostró perpleja al ver que la convocatoria se anunciaba instantes después del adelanto electoral de Sánchez: «Esto es nuevo».

«Los salarios son muy bajos y son una mierda, pero no tiene sentido bailarle el agua a Yolanda Díaz y a este Gobierno durante ocho años y ahora, antes de la campaña electoral, decir que convocan una huelga general a rebufo del Sindicato de Inquilinas», denunció Griso, que considera que este paro laboral no llega en el mejor momento.

«Da la sensación de que es el último favor que ustedes prestan a este Ejecutivo»

La comunicadora fue más allá y señaló directamente a los sindicatos: «Da la sensación de que es el último favor que ustedes prestan a este Ejecutivo, con quien han ido de la manita hasta ayer», y concluyó sin titubeos: «Cuando los sindicatos se convierten en un brazo del Gobierno, pierden legitimidad. Perdóneme que se lo diga».