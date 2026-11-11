El Madrid que madruga da la espalda a la huelga: «Me levanto a las 5 para pagar el alquiler, no para ser un vago okupa»

OKDIARIO recorre Madrid junto a los trabajadores que este miércoles han levantado la persiana. La capital ha amanecido temprano: taxistas, repartidores, hosteleros… A juzgar por las voces recogidas a pie de calle, ni el Gobierno de España, ni los sindicatos han conseguido convencer a buena parte de los trabajadores para cerrar sus comercios para protestar por la crisis de la vivienda, alentando a la okupación como solución al problema.

El motivo se repite en numerosas conversaciones: consideran que la protesta llega tarde, responde a intereses políticos y no representa sus problemas reales. «Me levanto a las 5 para pagar el alquiler, no para ser un vago okupa», explica una florista, que responsabiliza al Gobierno de la convocatoria y asegura que el contexto político ha cambiado su percepción de la situación.

Afirma que siempre se había considerado apolítica, pero que este año ha decidido que acudirá a votar. «Este año lo voy a hacer, por Ceuta, no se puede decir que eso no es una invasión». Expresa su preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda y por las consecuencias que, a su juicio, tiene la legislación sobre okupación para quienes buscan alquilar un piso. «Lo único que están consiguiendo es que los propietarios no nos alquilen porque tienen miedo», sostiene.

La jornada ha comenzado mucho antes de que los convocantes llenasen las calles. A las cinco de la mañana ya había trabajadores preparando su jornada. «Me parece un poco absurda, surrealista», responde un taxista.

Su malestar va más allá de la convocatoria sindical. «Me enerva ver que somos un país con gente muy preparada y tenemos políticos que están todo el día chillándose y luego salen casos de corrupción que para el exterior son una vergüenza. Eso te degrada como país», lamenta.

La España que madruga tampoco ha encontrado motivos para secundar el paro entre quienes encadenan jornadas laborales para llegar a fin de mes. Es el caso de un repartidor que explica a OKDIARIO que se ha levantado también a las cinco de la mañana y que tiene dos empleos porque con uno no le alcanza. Su jornada todavía tiene por delante siete u ocho horas y, durante el trabajo, debe mover junto a un compañero alrededor de 8.000 kilos de mercancía. «¿Que hagan esto de cara a las elecciones? No lo veo», responde.

OKDIARIO en Tetuán en el Mercado Maravillas

A las nueve de la mañana, OKDIARIO se ha desplazado hasta el Mercado Maravillas para comprobar si los comerciantes del barrio obrero de Tetuán, habían decidido cerrar sus puestos. La imagen distaba de la de una jornada de paralización: los establecimientos, abiertos; los clientes, comprando.

«Un día cerrado cuesta mucho», explica un carnicero, que cuestiona que los sindicatos hayan esperado hasta ahora para convocar una movilización. «En tanto tiempo que han estado gobernando no lo han hecho y ahora que dicen que va a haber elecciones se hace corriendo».

Un panadero considera que las reivindicaciones pueden ser legítimas, pero no comparte el momento elegido. «Había que haberlo pedido antes, no ahora. No tiene sentido ahora», señala. Lleva 1995 al frente de su establecimiento: recuerda que llegó a tener cuatro o cinco empleados. Tres de ellos consiguieron comprarse un piso con el sueldo que les pagaba. Hoy, asegura, aquella realidad es impensable.

«Ahora es imposible. Ni mis empleados ni yo», lamenta. Cuando se le pregunta si durante estos ocho años algún representante político se ha acercado a conocer sus necesidades, responde con ironía: «Tengo que echar a los políticos de aquí porque de verdad se me acumula la gente preguntando qué es lo que necesito. Vamos, que no viene ni Dios».

Trabajar con miedo a los piquetes

La jornada no está exenta de tensión. Uno de los testimonios más contundentes es el de un taxista que reconoce que inicialmente había pensado secundar la huelga, por miedo a las posibles represalias contra quienes no se sumen al paro. Finalmente ha salido a trabajar.

«Soy taxista y estoy cara al público. Tienes miedo de que te puedan tirar una piedra o que te agredan directamente en la calle», explica. De hecho, asegura que ha sufrido un incidente en la calle Vallehermoso, donde un grupo de manifestantes cortó la circulación.

El conductor relata que pidió que le dejaran pasar porque estaba trabajando y que la respuesta fue violenta. Según su testimonio, una mujer mayor comenzó a insultarle y llegó a golpear su vehículo con un paraguas. «Me parece vergonzoso. ¿Eso es respetar al otro?», se pregunta.

Su decisión de no secundar la huelga responde también a una profunda desconfianza hacia las organizaciones sindicales. «En el tiempo que llevamos de mandato del PSOE ha habido muchos motivos para que haya huelga. Muchísimos. Y no se ha hecho nada. Que ahora se haga me parece una medida electoral», denuncia.

Y carga directamente contra los convocantes: «Estos sindicatos, que son unos vendidos, que no hacen nada en ocho años y ahora salen a la calle… Me parece que no es así».

La misma sensación de descontento expresa un conductor de VTC de Uber, que también se ha levantado a las cinco de la mañana para trabajar. Preguntado por la posibilidad de que le lancen una piedra por no secundar el paro, responde con contundencia: «Ojo por ojo, diente por diente». Su prioridad, explica, es poder ganarse la vida sin que nadie le impida trabajar.

UGT y CCOO, en el centro de las críticas

La desconfianza hacia las organizaciones sindicales de UGT y CCOO ha sido otra de las constantes del recorrido de OKDIARIO. Varios entrevistados cuestionan que los sindicatos mantengan su credibilidad después de años sin convocar movilizaciones que, a su juicio, respondieran a los problemas cotidianos de los trabajadores. Lo hacen ante una pancarta despegada por Solidaridad, el sindicato afín de Vox, que se ha desmarcado de la huelga.

«Después de ocho años, que lo convoquen ahora no tiene mucho sentido», responde un ciudadano que estaba fotografiando la pancarta de SOLIDARIDAD, que tilda de «circo» este 11 de noviembre. Cuando se le pregunta si estaría de acuerdo con que se retiraran las subvenciones públicas a los sindicatos, contesta afirmativamente.

«Para esto no tiene sentido que las sigan subvencionando. Sólo van en favor del Gobierno, en este caso, que es el que les subvenciona. No representan a los trabajadores. La credibilidad que podían tener la han perdido totalmente y la gente se ha dado cuenta ya por fin», sentencia.

La jornada también ha dejado críticas al funcionamiento del transporte público. Una usuaria asegura llevar toda la mañana esperando y denuncia la falta de servicios mínimos de la EMT. «Una puta vergüenza», resume, antes de mostrar su hartazgo con la situación.