El PP retrata en redes a los sindicatos ‘comegambas’: «Se acerca un momento crítico de la huelga… el aperitivo»

El PP ha retratado en redes sociales como comegambas a los sindicatos afines al Gobierno de Pedro Sánchez por convocar este miércoles una huelga general, a pocos días de las elecciones generales, tras permanecer ocho años con una postura dócil y servil ante el Ejecutivo socialcomunista.

Así, los populares han colgado en su cuenta oficial un mensaje que recuerda a lo que se dedicaban los sindicalistas del caso fraudulento de los ERE de Andalucía, esto es, a pagarse mariscadas con dinero procedente de la Junta que les había sido asignado para financiar cursos de formación de desempleados.

«Se acerca un momento crítico de la huelga… el aperitivo», ha escrito el PP en redes sociales a las 11.26 horas de este miércoles, cuando los paros generales por la vivienda convocados principalmente por UGT y CCOO estaban siendo ya un fracaso en cuanto a seguimiento. El texto va acompañado de una imagen hecha por IA de tres sindicalistas comiendo gambas.

Este mensaje del PP no ha gustado nada al PSOE, partido del que UGT es su sindicato hermano. Tanto es así que el principal partido que sostiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha replicado esta publicación con una respuesta de indignación. «Feijóo dice que la huelga es un ‘disparate’. Ayuso habla de ‘basura sindical’. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29-N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición», han lanzado los socialistas a los populares.

Por su parte, el secretario general del PP y director de campaña, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que la izquierda sindical ha decidido adelantar hoy el inicio de la campaña electoral como «último servicio a Pedro Sánchez».

«Pensábamos que Sánchez tenía 22 ministros, pero tiene 24», ha denunciado Tellado en alusión a Pepe Álvarez y Unai Sordo, líderes de UGT y CC.OO, en un acto en Huesca junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón.

El número dos de Alberto Núñez Feijóo ha criticado que los sindicatos han decidido «despertar de la siesta después de ocho años» y salir de su «hibernación» para convocar una «huelga preventiva» contra el próximo Gobierno de España, con el pretexto de la vivienda, en lugar de movilizarse contra el Ejecutivo que durante más de ocho años ha empobrecido a los trabajadores españoles.

Asimismo, Tellado ha lamentado que las centrales sindicales no se movilicen contra quienes han encarecido el coste de la vida, han reventado el mercado de la vivienda y han protagonizado escándalos de corrupción de los últimos ocho años, pero sí contra quienes «tienen un proyecto para España». «El verdadero partido de los currantes es el Partido Popular», ha defendido.

Tragedia de Urda

Además, el dirigente popular ha recordado que estos sindicatos tampoco se han pronunciado ante la operación del Gobierno para filtrar los audios del accidente ferroviario de Urda (Toledo), con los que Moncloa pretendían responsabilizar de la tragedia a un trabajador, en concreto, a un operador del centro de control de Atocha. «Yo creo que los trabajadores hoy no tienen sindicatos que les representen, que les defiendan», ha sentenciado.

En este contexto, Tellado ha contrapuesto la presencia de Feijóo y de la mayoría de los presidentes autonómicos del PP en el funeral de Estado por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda con la decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ausentarse de esta ceremonia religiosa. «Mientras Feijóo estaba en la Catedral de Toledo, Sánchez prefirió irse a grabar un podcast», ha reprobado.

A escasas horas del arranque oficial de la campaña electoral, el secretario general del PP ha destacado que el cambio que necesita España no consiste únicamente en sustituir un Gobierno por otro, sino en cambiar las prioridades y la forma de gobernar. «Cambiar la frivolidad por la seriedad, cambiar la propaganda por la gestión, cambiar la mentira por la verdad, cambiar las ocurrencias por la experiencia y cambiar también la corrupción por la limpieza en la política», ha apostillado.