OKDIARIO testa la huelga en el polígono de Vallecas: «Yo estoy currando desde las 6 de la mañana, soy autónomo y tengo que trabajar»

El polígono de Vallecas, donde se sitúa Mercamadrid, ha amanecido funcionando con normalidad pese a la convocatoria de huelga general. Hasta allí se han desplazado grupos de piquetes, pero no han impedido el acceso de mercancías ni han provocado cortes de tráfico.

Todos los trabajadores de la zona han acudido a sus puestos como cualquier otro día, como así lo ha podido comprobar OKDIARIO. Además, varios de ellos se han pronunciado ante las cámaras de este periódico contra el Gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos.

«Yo estoy currando desde las 6 de la mañana porque soy autónomo y si no trabajo, no puedo pagar. ¡Que le den por culo a los sindicatos!», ha señalado uno de los entrevistados.

Otro de los trabajadores ha expresado que «es una vergüenza» y que los sindicatos han montado «la huelga para apoyar al Gobierno porque están todos untados». «Aquí curramos los de siempre para que cuatro se lo lleven. Este socialismo no representa a la gente de Vallecas ni a nadie, son una tapa de sinvergüenzas». «Yo soy autónomo. Para mí no hay huelga, que además es una huelga política. A ver si (Pedro Sánchez) se va de una vez», ha indicado otro de los trabajadores.

«Yo soy de izquierdas, pero no de esta izquierda. He vivido unas cuantas huelgas, y ésta es un poco rara. Todos tendríamos que ser socialistas por nuestros derechos, pero esto se tiene que hacer antes, no ahora. Los políticos no me representan, voy a votar nulo», ha denunciado otro de los entrevistados en Vallecas.

CCOO y UGT han convocado la huelga a petición del Sindicato de Inquilinas a sólo 18 días de las elecciones generales. El seguimiento ha sido mínimo. Madrid, por ejemplo, ha cifrado en sólo el 9,6% el seguimiento en el sector público de la región. Por su parte, la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec) ha cifrado el seguimiento en Cataluña en el 9%. Mientras, la patronal de Castilla-La Mancha lo ha situado en un 5%.