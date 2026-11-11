Está confirmado y es oficial: los mayores de 65 años ya pueden comer por 2,80 euros gracias a la tarjeta Oro de la Junta de Andalucía

Comer un menú del día por menos de lo que cuesta un desayuno compuesto por un café y una tostada es posible para gran parte de pensionistas en Andalucía. Esto se debe a que los comedores públicos de la Junta, repartidos por todo el territorio andaluz, ofertan almuerzos a un módico precio para aquellos con un poder adquisitivo bajo.

En estos espacios, el menú del día en horario laborable, de lunes a viernes, cuesta habitualmente 5,61 euros. Pero para todos aquellos que disfruten de la tarjeta Oro de la Junta de Andalucía, pagan la mitad. Es decir, 2,80 euros por toda la comida.

El objetivo de esta propuesta del gobierno andaluz es ayudar a los ancianos con las pensiones más reducidas. Otro de los propósitos es incentivar que salgan de casa, den un paseo, se acerquen a estos comedores y, aquellos que se encuentren solos, puedan comer en compañía.

En qué consiste el menú

La carta es bastante variada e incluye un primer plato, un segundo, postre y bebida. A comienzos de 2026, el precio del menú incrementó 15 céntimos por la subida de los productos alimentarios, si bien la Junta mantuvo el descuento del 50% para las personas que tengan la tarjeta Oro, por lo que a este grupo solo les cuesta siete céntimos más.

Otro factor a tener en cuenta es que este menú no está disponible en todos los Centros de Participación Activa. Además, debe haber una cocina o comedor en el edificio y más de 10 personas registradas para comer. Por otra parte, aquel que tenga la tarjeta Verde, la más habitual, puede comer por tan solo 5,61 euros, un precio aun así mucho más económico que cualquier bar.

Requisitos para pedir la tarjeta Oro

Ambas tarjetas son gratuitas para los pensionistas. Aun así, para optar a la versión Oro y poder comer por 2,80 euros, se deben cumplir tres criterios:

Tener 65 años o más.

Estar empadronado y ser residente de Andalucía.

Contar con unos ingresos que no superen el 75 % del IPREM. O lo que es lo mismo: no percibir más de 450 euros al mes o 6.300 euros al año en 14 pagas.

Cómo pedir la tarjeta

Pedir la tarjeta no conlleva mucha dificultad y se puede hacer cualquier día del año. En caso de solicitarla por internet, siempre y cuando se tenga un certificado digital, se puede tramitar directamente desde la web de la Junta de Andalucía. Si se prefiere hacer en persona, se debe descargar el impreso de solicitud desde la web de la Junta o pedirlo en los Centros de Participación Activa y en las delegaciones territoriales de Asuntos Sociales.

Cuando se complete, simplemente hay que enviarlo a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, entregándolo en cualquier oficina de registro público o a través del Apartado de Correos 1.130 (41080 Sevilla), junto con la documentación necesaria y una foto reciente de carné a color y con fondo blanco.