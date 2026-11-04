Los jubilados mayores de 65 años cobrarán hasta 415 euros más al mes en 2027 según su situación familiar: estas son las cifras previstas

Los jubilados mayores de 65 años cobrarán hasta 415 euros más al mes en 2027 siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados por la Seguridad Social. Junto al aumento de las pensiones contributivas, a partir del 1 de enero de 2027 también se aprobará un incremento de las pensiones mínimas para los jubilados en función de que tengan o no cónyuge a cargo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el aumento de las pensiones mínimas que hará que algunos jubilados tengan un incremento de 415 euros.

Los más de seis millones de jubilados españoles se preparan para una subida de las pensiones que llegará a partir del 1 de enero de 2027. Como informó Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) hace unas semanas, se espera que el porcentaje de subida de las pensiones contributivas en España sea de un 3,5% teniendo en cuenta el último dato de la inflación del mes de octubre, que fue del 4,9%. Hay que recordar que la subida de las pensiones en España se rige por la Ley 21/2021, que determina el porcentaje de subida en función de la variación de la inflación anual.

Así lo dice el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, que informa que las pensiones «se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior». De esta forma, para determinar la subida de las pensiones de 2027, se tomará como referencia la variación media del IPC entre el mes de diciembre de 2025 y noviembre de 2026, por lo que podría ser de un 3,5%. El dato oficial se conocerá a principios de diciembre.

Suben las pensiones mínimas en 2027

Funcas también ha puesto números a la subida de la pensión mínima, que suele subir por encima del IPC. Después de protagonizar una subida del 7% en 2026, la Fundación de Cajas de Ahorro ha informado que la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo sería de un 8,8% hasta llegar a los 1.018 euros al mes. Esto supondría una subida de 82. En el caso de los jubilados con cónyuge a cargo, subiría hasta los 415 euros.

Hay que tener en cuenta que la pensión mínima con cónyuge a cargo sube por encima del IPC con el objetivo de llegar al umbral de la pobreza de un hogar formado por dos adultos, mientras que la pensión mínima sin cónyuge a cargo tendrá que revalorizarse de forma «equivalente al 50 por ciento» de los porcentajes que reciba la referencia.

En el año 2026, la subida del 7% dejó las pensiones mínimas en estas cantidades:

Jubilación con 65 años con cónyuge a cargo: 1.256,60 euros – 17.592,40 anuales.

Sin cónyuge (unidad económica unipersonal): 936,20 euros – 13.106,80 anuales. anuales.

Con cónyuge NO a cargo: 888,70 euros – 12.441,80 anuales.

Estas cantidades son menores en el caso de que el jubilado sea menor de 65 años: