Mariló Montero recuerda lo que pasó en ‘La Revuelta’: «Sentí que todas las piedras del público venían a mí»

Tras la polémica entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta, Mariló Montero, en La Mesa de Antena 3, ha recordado su experiencia cuando acudió al programa presentado por David Broncano en TVE y fue abucheada por dar su opinión sobre numerosos temas. «No me senté en ningún momento», ha recordado la periodista ante Cristina Pardo y sus colaboradores del espacio de Antena 3.

El pasado lunes 9 de noviembre, Santiago Abascal acudió a La Revuelta de TVE en una entrevista por la que David Broncano ha tenido que pedir disculpas públicamente en dos ocasiones.

El debate sobre la entrevista a Abascal en TVE

Todos los programas de televisión han hablado de esta polémica y, por supuesto, ha sido el tema principal de La Mesa este miércoles 11 de noviembre.

Cristina Pardo ha analizado en La Mesa el fenómeno de las entrevistas a políticos en programas de entretenimiento. La periodista ha contado con Carlos Alsina, Vicente Vallés, Manel Fuentes y Máximo Pradera como tertulianos.

Entre otras cosas, Manuel Fuentes ha confesado que se ha visto en varias ocasiones en situaciones parecidas a la que vivió Broncano con Abascal, pero que, en su caso, estaba en una «televisión privada». «Lo único que puedes hacer es mirar las contradicciones de los candidatos y las mentiras de los candidatos y contrastarlo con hechos», ha dicho el actual presentador de Tu cara me suena.

La mesa le ha recordado a Fuentes la ocasión en la que interrumpió la firma de libros de José María Aznar en el programa Malas compañías (La Sexta). Una escena primordial para debatir sobre la línea entre el entretenimiento y la información. Fuentes ha aclarado que: «El humor es el humor y el entretenimiento es el entretenimiento».

Carlos Ansiana ha dicho que los programas de entretenimiento le están ganando terreno a los informativos más puristas, mientras que Máximo Pradera ha argumentado que el secreto del éxito de las entrevistas de Broncano, tanto a Pedro Sánchez como a Broncano, era «el morbo» por ver a alguien de izquierdas entrevistar a uno de los «suyos» o a un contrario. Sobre esto, Alsina ha querido señalar que una televisión pública ha de ser imparcial.

La intervención de Mariló Montero

A todos los tertulianos de La Mesa se ha sumado una periodista que precisamente visitó el programa presentado por David Broncano: Mariló Montero ha contado cómo vivió esa experiencia cuando, en 2025, acudió a La Revuelta y fue abucheada por defender a Ana Rosa Quintana y la cultura de la tauromaquia.

Patricia Pardo le ha preguntado a Montero sobre las diferencias y similitudes que ha percibido entre su conversación y la del líder de Vox. «Creo que David se ha equivocado, tenía que haber seguido haciendo un programa de humor», ha opinado sobre la entrevista a Abascal, asegurando que su estrategia fue «intentar acabar con él ante los suyos». Además, ha comentado que al presentador «le faltó el público, que para él es una herramienta importantísima».

Respecto a su experiencia personal, Mariló ha recordado que acudió al programa porque había ganado Masterchef Celebrity, algo que para ella era muy «importante·». «La conversación derivó en un tema que nadie se esperaba, yo creo que ni él mismo», ha comentado, porque «atacó a una compañera y amiga de televisión», ha señalado la comunicadora refiriéndose a cuando Broncano quiso atacar a Ana Rosa Quintana.

Monterio ha dicho que cuando terminó la entrevista le dijeron que había hecho «historia» en el programa porque había sido la primera invitada que se enfrentó a Broncano y que él fue a verla al camerino y que la conversación fue muy afable.

🗣️ Mariló Montero revive en #LaMesa su entrevista con David Broncano tras la protagonizada por Santiago Abascal: «Yo entré a su juego»

https://t.co/NDU9s3MIcD — La Mesa (@LaMesa_A3) November 11, 2026

Broncano admitió que, tras la entrevista de Abascal, le faltó el apoyo de su público habitual, algo de lo que ha querido reflexionar Montero en el programa de La Sexta. «A Broncano le faltó el público porque para él es una herramienta importantísima. Hacen una conversación grupal con Grison y Ricardo. Él necesita a todo el grupo».

Abascal se ha quejado de que TVE no ha emitido 10 minutos de su entrevista, cuando Pardo le ha preguntado a Montero si está contenta con la edición de su entrevista, la periodista ha dicho: «Hice el programa y no lo he visto. No lo he querido ver».

Eso sí, Pardo ha definido muy bien su experiencia en La Revuelta: “Sentí que todas las piedras del público venían a la espalda, y me dije: No te gires. Era su juego y entré. Quien te invita tiene sus condiciones”.