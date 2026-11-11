Está confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: se permite apelar al artículo 9 si un vecino no mantiene limpia la plaza de garaje

En espacios donde la convivencia y compartir son fundamentales, adquiere una mayor importancia el aspecto de la limpieza. Uno de los casos más llamativos es la suciedad que se acumula en una plaza de garaje comunitario, ya que puede convertirse en un problema de convivencia e incluso tener consecuencias legales.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que cada propietario tiene que mantener en buen estado sus instalaciones privativas y evitar que su falta de mantenimiento perjudique al resto de vecinos. En concreto, el artículo 9.1 de esta normativa, recoge que los propietarios deben conservar su vivienda, local e instalaciones privadas en condiciones favorables y adecuadas.

A su vez, la ley dicta que deberá responder por los daños, descuidos o personas que se hagan cargo de la misma. Esto pone el foco en el titular de ese espacio, porque será únicamente el que se encargue de mantener en buen estado su plaza de garaje privada y no la comunidad de propietarios.

¿Quién debe limpiar una plaza de garaje?

La normativa diferencia entre los elementos comunes del edificio y los espacios de uso privativo. Es decir, el mantenimiento corresponde a la comunidad de vecinos, mientras que cada propietario debe ocuparse de conservar los elementos que son de su titularidad. El artículo 9.1 de la LPH obliga a mantener las instalaciones privativas sin causar perjuicios a terceros.

Las reclamaciones vecinales

Si una mancha de aceite cae fuera de una plaza de garaje, puede ocasionar que otro vecino resbale y sufra una caída. Ante este tipo de situaciones, el propietario responsable tendrá que asumir los daños y abonar la correspondiente indemnización, siempre que concurran los requisitos legales de responsabilidad.

La acumulación de residuos también favorece la aparición de insectos y roedores o incluso aumenta el riesgo de incendio si existen materiales inflamables.

¿Qué se debe hacer si un vecino no limpia su plaza de garaje?

Lo recomendable ante este tipo de situaciones es intentar resolverlas dialogando. Si no funciona, se debe comunicar la situación rápidamente al presidente de la comunidad o al administrador de fincas para que tenga un conocimiento sólido del problema.

Además, se tiene que dejar constancia de la suciedad a través de fotografías y solicitar que se adopten las medidas necesarias si afecta a las zonas comunes o a la seguridad del resto de vecinos. Por lo tanto, hacerse cargo de una plaza de garaje en propiedad exige cumplir las obligaciones de su mantenimiento para no derivar en un problema mucho más complejo.