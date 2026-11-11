Albañiles coinciden y recomienda hacer una mezcla de 3 kilos de masilla, 500 mililitros de sellador y 300 de agua antes de pintar la pared

Los albañiles han dado un consejo sobre la mezcla que debes emplear antes de meterte de lleno en una labor que encanta a los manitas: pintar las paredes de una casa. Los expertos en esta materia han desvelado las medidas exactas y los materiales que se deben emplear para hacer la masa con la que se prepara y alisa una pared antes de pintar la pared. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los componentes de la masa que hay que preparar antes de pintar.

Esto es un clásico de muchas personas que, sin ser profesionales en la materia, dedican un día a hacer un acto heroico en casa: pintar las paredes. Para realizar esta tarea y no perecer en el intento, los expertos recomiendan seguir varios consejos claves, como puede ser medir la superficie de actuación, preparar la estancia y protegerla para que la pintura no se cuente en otras zonas, limpiar la superficie y después seguir con el orden y la técnica adecuada.

Una de las claves en las que pocos reparan antes de pintar las paredes de una casa es reparar y limpiar la superficie. Para ello será recomendable reparar los huecos, grietas y limpiar el polvo que esté adherido en las zonas donde posteriormente va a pasar la pintura. Para que este terreno esté lo más limpio posible, hay que repartir una mezcla formada por masilla para preparar y alisar la pared antes de pintar. Esto es algo más que recomendable.

El truco de los albañiles a la hora de pintar

Por ello, los albañiles expertos en esta materia han dado las medidas exactas que tiene que tener esta mezcla que se tendrá que aplicar sobre las paredes antes de pintar. Estas serán las cantidades:

Tres kilos de masilla para rellenar las grietas e imperfecciones de las paredes.

500 mililitros de sellador para unificar la absorción del muro y unificar el fondo.

300 mililitros de agua para ajustar la densidad y obtener una pasta fluida.

Para prepararla habrá que seguir una serie de pasos que con los siguientes:

Colocar los 3 kilos de masilla en un recipiente que esté limpio. Mezclar con los 500 mililitros de sellador. Agregar poco a poco el agua. Revolver hasta crear una masa sin grumos. Comprobar que se puede repartir con una espátula.

Y lógicamente, preparar esta pasta y esparcirla por la pared tendrá algunas ventajas en la base, donde se podrá repartir la pintura de forma habitual, y también en lo económico, ya que no tendrás que aplicar tantas capas de pintura. Esto también favorecerá que la pared pueda quedar impoluta durante más tiempo y las grietas tarden más en aparecer. Por ello, los expertos recomiendan que utilizar esta mezcla para limpiar la pared puede ser clave a la hora de limpiar.