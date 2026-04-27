El ronroneo de los gatos va mucho más allá de un sonido familiar. Según el III Barómetro Felino, esa vibración suave y rítmica que emiten los felinos constituye una fuente real de bienestar emocional para el 96% de los madrileños que conviven con un gato. El estudio confirma lo que muchos dueños intuían: sentir el ronroneo alivia, calma y reconecta.

El informe se elaboró en enero de 2026 sobre una muestra de más de 3.000 adultos en España, Reino Unido e Italia, y llega en un momento en que los gatos consolidan su presencia en los hogares españoles. Según datos de Euromonitor International, ya hay más de 6,2 millones de felinos en España, una cifra que ha crecido de forma sostenida en los últimos cuatro años.

El efecto terapéutico

El ronroneo actúa, según el barómetro, como una herramienta de regulación emocional accesible y cotidiana. El 70% de los madrileños encuestados afirma que escuchar o sentir ese sonido les aporta confort, seguridad y conexión emocional. Un 51% asegura que les ayuda a desconectar de pensamientos negativos, y nueve de cada diez destacan su capacidad para reducir la ansiedad o el nerviosismo y mitigar la sensación de soledad.

Es en este contexto donde Sanicat, marca europea en arenas para gatos con más de 65 años de experiencia, presenta los resultados de su III Barómetro Felino en Madrid, un estudio diseñado para seguir explorando el poder del ronroneo y los beneficios de la relación entre humanos y felinos.

Descanso y ritmo cardíaco

El bienestar emocional que genera el ronroneo no se limita al estado de ánimo. El estudio revela que un 24% de los encuestados madrileños indica que el ronroneo les ayuda a conciliar el sueño o a mejorar su calidad de descanso. Un 27% afirma, además, que contribuye a regular la respiración o el ritmo cardíaco. Solo un 5% considera que el ronroneo no tiene un efecto terapéutico directo.

Estos datos reflejan una realidad que la ciencia lleva tiempo explorando: las vibraciones en la frecuencia del ronroneo felino, que oscila entre 25 y 150 Hz, coinciden con rangos estudiados por su potencial efecto reparador sobre tejidos y huesos, además de su incidencia en la reducción del cortisol, la hormona del estrés.

Las emociones más frecuentes

Al ser preguntados por las emociones concretas que despierta el ronroneo, los madrileños sitúan en primer lugar la calma y la relajación, señaladas por el 73% de los encuestados. Le siguen la satisfacción por el bienestar del gato y el confort, ambas citadas por el 70%, y la conexión y el vínculo afectivo, mencionada por el 69%.

La lista continúa con el acompañamiento (64%), la felicidad y la alegría (60%), la desconexión de pensamientos negativos (51%) y la reducción del estrés o la ansiedad (50%). El 44% menciona la sensación de no estar solo, un dato especialmente relevante en un contexto social marcado por el aumento de los hogares unipersonales.

Jóvenes y mujeres, los más receptivos

El efecto del ronroneo no se distribuye de forma homogénea entre la población. Las mujeres perciben ese impacto emocional en mayor medida que los hombres: un 97% frente a un 93%. Por franjas de edad, son los más jóvenes quienes reportan una mayor sensibilidad al ronroneo como fuente de bienestar emocional.

Entre los 18 y los 24 años, el 99% considera que el ronroneo tiene un efecto positivo en su estado emocional diario, y el 52% afirma experimentar mucho alivio o relajación cuando su gato ronronea cerca. Esa intensidad va disminuyendo con la edad: entre los 25 y 39 años la cifra se sitúa en el 47%, alcanza el 46% entre los 40 y 59 años, y cae al 41% en los mayores de 60.

La voz de la ciencia veterinaria

«En general, la población conoce lo que es el ronroneo, pero muchas veces se entiende como un simple sonido o vibración característica de los gatos», señala Sara Fernández, veterinaria especialista en bienestar felino. «Desde nuestra perspectiva, el ronroneo es un signo del bienestar de los felinos y de hogares mucho más felices y sanos», añade.

La experta recalca que, si bien el efecto positivo del ronroneo en las personas ha sido objeto de estudio, aún no se conoce del todo el alcance del poder que tiene en la relación entre humanos y gatos. «Es una poderosa forma de conexión y serenidad», concluye Fernández.

Un vínculo en crecimiento

Los datos del III Barómetro Felino coinciden con una tendencia social más amplia: la centralidad creciente de los animales de compañía en la vida emocional de las personas. El gato, en particular, ha pasado de ser percibido como un animal independiente y distante a convertirse en un compañero de bienestar emocional dentro del hogar.

El ronroneo, esa señal discreta y constante, se revela así como mucho más que un reflejo instintivo. Es, para millones de madrileños, una forma cotidiana de calma que ninguna aplicación ni dispositivo ha logrado replicar.