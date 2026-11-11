Quién es Marta Prats Chacón, la hija de Matías Prats: su edad, qué estudió, su pareja e hijos

Marta Prats Chacón es la hija menor del conocido periodista Matías Prats y una de las integrantes más discretas de una de las sagas familiares más vinculadas al mundo de la comunicación en España. A diferencia de su padre y de su hermano, Matías Prats Jr., que han desarrollado sus respectivas carreras delante de las cámaras, ella ha preferido mantenerse alejada de la televisión y construir su propio camino profesional en el ámbito de los recursos humanos. Sin embargo, este miércoles 11 de noviembre dará un paso inesperado al debutar en Antena 3 como invitada de La Mesa, el programa presentado por Cristina Pardo. Una aparición que ha despertado la curiosidad por conocer quién es, a qué se dedica y cómo es su vida familiar.

Quién es Marta Prats Chacón, hija de Matías Prats y Maite Chacón

Marta es fruto del matrimonio entre Matías Prats y Maite García Chacón, que estuvieron casados durante 28 años y pusieron fin a su relación en 2012. Es la pequeña de los dos hijos que tuvo la pareja y hermana de Matías Prats Jr., quien sí decidió seguir los pasos profesionales de su padre y dedicarse al periodismo.

Aunque ha crecido en una familia estrechamente relacionada con la televisión, Marta siempre ha mantenido un perfil mucho más discreto. Su nombre apenas ha aparecido en los medios de comunicación, generalmente vinculado a acontecimientos familiares, y ha preferido desarrollar su trayectoria profesional lejos de la popularidad que acompaña a su apellido.

Su formación también refleja esa elección. Estudió Psicopedagogía y Magisterio en la Universidad Complutense de Madrid y, posteriormente, amplió sus conocimientos con un máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión por Competencias en Euroinnova Business School. Una preparación que le permitió orientar su carrera hacia un sector completamente diferente al de la comunicación.

A qué se dedica Marta Prats: su trabajo en Recursos Humanos

A diferencia de su padre, Matías Prats, uno de los rostros más reconocibles de los informativos españoles, y de su hermano, vinculado al periodismo deportivo, Marta ha encontrado su lugar en el mundo empresarial. Su trayectoria profesional está ligada a Michael Page, una consultora especializada en selección de personal y búsqueda de talento.

Allí ha desarrollado buena parte de su carrera durante aproximadamente una década, vinculada al área de Recursos Humanos y Educación. Según la información publicada sobre su trayectoria, ocupa un puesto de responsabilidad como gerente ejecutiva sénior en este ámbito. Antes de consolidar su recorrido en este sector, también estuvo vinculada a otros proyectos profesionales, entre ellos Bankinter, y llegó a trabajar en el ámbito de la psicopedagogía.

Una carrera que ha construido al margen de la popularidad de su familia y que explica por qué, hasta ahora, su presencia pública había sido prácticamente inexistente.

Su boda con Alberto Salas y sus dos hijos

En el terreno personal, Marta Prats también ha mantenido una vida bastante reservada. En septiembre de 2021 se casó con Alberto Salas, economista, en una celebración familiar en Madrid. Uno de los momentos más especiales de aquel día fue su entrada en la iglesia acompañada por su padre, Matías Prats, que ejerció de padrino.

La boda permitió ver algunas imágenes de la familia reunida, compartidas también por su hermano en redes sociales. Una ocasión poco habitual para conocer un poco más de la hija del periodista, que siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano.

La pareja ha formado su propia familia y tiene dos hijos: Carlota, nacida en marzo de 2023, y Martín, que llegó en 2025. De hecho, Marta convirtió a Matías Prats en abuelo por primera vez. El propio presentador compartió la noticia públicamente durante una intervención radiofónica, en la que explicó que estaba deseando acudir al hospital para conocer a su primer nieto.

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El debut televisivo de Marta Prats en ‘La Mesa’, con Cristina Pardo

Ahora, Marta está preparada para protagonizar una aparición poco habitual en su vida. Este miércoles 11 de noviembre se sentará por primera vez ante las cámaras de Antena 3 como invitada de La Mesa, el espacio de actualidad presentado por Cristina Pardo que se emite después de El Hormiguero.

Su participación tendrá un componente especialmente familiar. La acompañarán Elena Furiase, hija de Lolita Flores; Andrea Quintero, hija del recordado periodista Jesús Quintero; y Fonsi Nieto, sobrino del expiloto Ángel Nieto. También estará presente el escritor Máximo Huerta.

La conversación girará en torno a las experiencias de quienes han crecido rodeados de figuras conocidas y al peso que puede tener un apellido reconocido en sus vidas. Una oportunidad para que Marta comparta algunas anécdotas de su familia y muestre una faceta hasta ahora desconocida para el gran público.