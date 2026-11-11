Así es Andrea Quintero, hija del periodista Jesús Quintero: su edad, qué estudió, su trayectoria y su vida más personal

Ser hija de uno de los periodistas más singulares de la televisión y la radio española no es una tarea sencilla. Andrea Quintero ha seguido los pasos profesionales de su padre, Jesús Quintero, pero ha construido su propio camino en el mundo de la comunicación . Hoy, además de trabajar en distintos proyectos audiovisuales, dedica buena parte de sus esfuerzos a preservar el legado de quien fue conocido como El loco de la colina . La muerte del periodista, en octubre de 2022, marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, Andrea ha compartido algunos de sus recuerdos más íntimos y ha reivindicado una forma de entender el periodismo basada en la escucha, la sensibilidad y la profundidad.

¿Cuántos años tiene Andrea Quintero?

Andrea Quintero Urrutia nació en 1992 , fruto del primer matrimonio de Jesús Quintero con Ángeles Urrutia. En noviembre de 2026 tiene 33 o 34 años, dependiendo de la fecha exacta de su cumpleaños, que no consta públicamente. Es la hija mayor del comunicador y tiene una hermana pequeña, Lola, nacida de su relación con la periodista Joana Bonet. La ausencia de su padre sigue especialmente presente en fechas señaladas. En una entrevista concedida durante su tercera Navidad sin él, Andrea reconocía: «Me cuesta un poco disfrutar del presente y de los que están sin pensar que algún día no estarán».

También recordaba una tradición familiar que sigue echando de menos: cada 31 de diciembre, a medianoche, Jesús Quintero llamaba a sus hijas para felicitarles el año nuevo .

¿Qué estudió Andrea Quintero?

Andrea estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona , donde se matriculó en 2010. Aunque desde pequeña sentía inclinación por la escritura y la literatura, su padre insistió en que conociera de cerca la profesión.

Una de las enseñanzas que heredó de él fue que el periodismo no se aprende únicamente en las aulas, sino también en la calle, cultivando la curiosidad y aprendiendo a escuchar. Una filosofía que sigue defendiendo: para Andrea, escuchar al otro es una de las grandes necesidades del periodismo actual .

¿A qué se dedica Andrea Quintero?

Andrea ha desarrollado su carrera en el ámbito de la comunicación y la producción audiovisual. Entre sus trabajos destaca su participación como guionista del pódcast A solas , presentado por Vicky Martín Berrocal , desde su segunda temporada. Además, dirige la Fundación Jesús Quintero-Archivo Audiovisual , dedicada a conservar y divulgar el patrimonio profesional de su padre.

En 2024 participó en La colina del loco, la radio que inventó Quintero , un proyecto que recupera la esencia de su universo radiofónico. También colabora con Isabel Gemio en El último tren , un espacio que se emite cada martes a medianoche y que rinde homenaje a grandes figuras de la cultura y la comunicación. Junto a su hermana Lola, participó asimismo en el libro Memoria del silencio: El mundo desde la colina , dedicado a recordar la figura y el trabajo del periodista.

Su relación con Jesús Quintero y la última lección que le dejó

Andrea ha hablado con sinceridad de la relación con su padre, reconociendo que fue un hombre que necesitaba sus espacios de soledad y que estuvo ausente en determinados momentos de su infancia . Sin embargo, también ha reivindicado su sensibilidad, su creatividad y su manera de entender la vida.

Una de sus grandes enseñanzas tuvo que ver con la capacidad de superar los momentos difíciles. «Mi padre me enseñó que después de una depresión se puede ser feliz», ha recordado. Pero hay unas palabras que Andrea conserva especialmente. «Qué fortuna» fueron las últimas que Jesús Quintero dirigió a sus hijas .

Al recordarlas, explicaba: «Fue lo último que me dijo mi padre. ¿Qué gran lección, no? Se fue agradeciendo, mostrándonos con un gesto sencillo que lo más importante en la vida es la gratitud». Una frase que resume la herencia más personal del comunicador y que Andrea sigue trasladando a su trabajo: mantener viva su memoria, reivindicar su manera de hacer periodismo y acercar su legado a nuevas generaciones.