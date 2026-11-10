Quién es Aldo Comas, el marido de Macarena Gómez que fue compañero de colegio de los hijos de Carolina de Mónaco

Aunque Macarena Gómez lleva años siendo uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión española, su marido, Aldo Comas, siempre ha preferido moverse a su aire y mantenerse alejado del foco mediático . Pero detrás de su imagen de artista bohemio, excéntrico y amante de las experiencias al límite se esconde una historia familiar marcada por el dinero, una educación de élite y una amistad muy especial con la realeza de Mónaco .

La fortuna de Aldo Comas no nace de su faceta artística ni de su relación con Macarena Gómez. Su origen está en el negocio familiar, vinculado a La Junquera , localidad gerundense situada junto a la frontera francesa. Su familia ha estado relacionada con el sector de las aduanas y cuenta también con intereses empresariales en el ámbito de la perfumería. Entre ellos destaca Perfumería Comas SL , una compañía que, según las informaciones publicadas sobre sus cuentas, ha llegado a registrar una facturación cercana a los 20 millones de euros en determinados ejercicios.

Un patrimonio que habría permitido a Aldo crecer en un ambiente privilegiado y acceder a oportunidades educativas reservadas a unos pocos. De hecho, durante su juventud estudió en el Collège Alpin Beau Soleil, uno de los internados más exclusivos de Suiza . Allí coincidió con Andrea y Pierre Casiraghi, hijos de Carolina de Mónaco . Lo que comenzó como una relación entre compañeros de colegio terminó convirtiéndose en una amistad que ha perdurado con los años.

Una amistad que va mucho más allá de las aulas

Su conexión con los Grimaldi es, probablemente, uno de los aspectos más llamativos de su biografía. Aldo no sólo compartió pupitre con los hermanos Casiraghi, sino que ha seguido formando parte de su círculo personal durante la edad adulta . Tanto él como Macarena han acudido a celebraciones y acontecimientos familiares de los Casiraghi, incluidas las bodas de Andrea con Tatiana Santo Domingo y de Carlota con Dimitri Rassam.

Uno de los episodios que mejor refleja esa confianza tuvo lugar en 2015, cuando Aldo organizó la despedida de soltero de Pierre Casiraghi en un castillo del Ampurdán . Un detalle que deja claro que su relación con la familia monegasca no se limita a coincidir en fiestas o acontecimientos sociales.

Del paracaidismo a los pinceles: un espíritu inquieto

Pero reducir a Aldo Comas a su fortuna familiar sería quedarse corto. El marido de Macarena Gómez ha demostrado tener intereses de lo más variados . Apasionado de la aviación y el paracaidismo, ha participado en distintos proyectos empresariales relacionados con el mundo del vuelo, además de explorar otros terrenos como la música, la producción audiovisual y la moda. Algunas de estas iniciativas no han tenido el recorrido esperado, pero su espíritu emprendedor nunca ha desaparecido.

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En los últimos años, especialmente desde el confinamiento de 2020, la pintura se ha convertido en una de sus grandes prioridades . Sus obras, de inspiración surrealista y muy personal, reflejan un universo creativo en el que mezcla fantasía, emociones y experiencias vitales. Ha expuesto sus trabajos y conseguido vender algunas de sus creaciones.

Mientras tanto, Aldo y Macarena han construido su propio refugio familiar en un antiguo molino del siglo XVII rehabilitado en el Alto Ampurdán , donde viven junto a su hijo Dante. Un hogar que encaja perfectamente con su estilo de vida, alejado de los convencionalismos y muy conectado con la naturaleza y el arte.