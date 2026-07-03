El hábito de la Reina Letizia antes de la realeza: «Hay que desayunar bien porque hasta las 17:00 no se vuelve a comer»

La alimentación de la Reina Letizia siempre genera interés. Su imagen ha cambiado mucho desde que comenzó su carrera como periodista y, con el paso de los años, ha conseguido un aspecto más fuerte y saludable gracias a unos hábitos muy cuidados. Sin embargo, hay una costumbre que la acompaña desde mucho antes de entrar en la Casa Real: no salir de casa sin un buen desayuno. Y es que sus horarios de trabajo en televisión no eran precisamente fáciles. Las jornadas eran tan largas que sabía que tenía que cargar las pilas desde primera hora del día.

«Ahora hay que desayunar bien porque hasta luego, hasta las 04:30 o 17:00 de la tarde no se vuelve a comer»

Con esta frase dejaba claro que el desayuno era casi una obligación. Si sabía que iban a pasar muchas horas hasta la siguiente comida, prefería empezar el día con energía antes que quedarse con hambre a media mañana. Aquella rutina tenía mucho sentido si se tienen en cuenta los horarios en los que trabajaba. La propia Reina Letizia explicó que las comidas importantes llegaban cuando gran parte de la jornada ya había terminado.

«Merluza en salsa, caldillo extremeño, esas cosas… y se trabaja de bien las tres. Eso a las 03:00, de 02:30, 03:30. Es la hora de un buen tinto»

No hablaba tanto del menú como del momento. Su comentario refleja que pasaban muchas horas entre el desayuno y la siguiente comida, por lo que organizar bien la alimentación era imprescindible para aguantar el ritmo. Por eso, cuando tenía unos minutos libres, tenía muy claro cómo quería aprovecharlos.

«De hecho, yo utilizo mi tiempo a esas horas para desayunar y no para otros menesteres por la cantidad»

Una confesión que demuestra que ya entonces daba prioridad a la alimentación. Mientras otras personas aprovechaban un descanso para hacer otras cosas, ella prefería comer con tranquilidad porque sabía que después le esperaba una jornada muy intensa.

Con el paso de los años, esa forma de entender la alimentación no ha hecho más que reforzarse. La Reina Letizia ha convertido los hábitos saludables en una parte fundamental de su día a día, algo que también se refleja en su imagen. Su aspecto actual, más definido, fuerte y atlético que en sus primeros años de vida pública, es el resultado de una rutina constante en la que la alimentación y el ejercicio desempeñan un papel protagonista.

Aunque la Casa Real no suele ofrecer detalles sobre su rutina, es conocido que la Reina apuesta por una alimentación variada y equilibrada, con una gran presencia de frutas, verduras, legumbres y pescado. Además, procura reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y dar prioridad a los productos frescos, una filosofía que coincide con las recomendaciones de los expertos en nutrición.

A esa alimentación se suma la práctica habitual de ejercicio físico. En los últimos años, la Reina Letizia ha mostrado una musculatura más marcada, especialmente en brazos y piernas, un cambio que muchos relacionan con el entrenamiento de fuerza y una vida activa. Más allá del aspecto físico, este tipo de ejercicio ayuda a mantener la masa muscular, mejorar la resistencia y favorecer un envejecimiento saludable.

Otro de los aspectos que más llaman la atención es su constancia. Lejos de seguir dietas milagro o cambios drásticos, la evolución física de la Reina Letizia parece ser el resultado de pequeños hábitos mantenidos durante años. Dormir bien, organizar las comidas, mantenerse activa y apostar por alimentos de calidad son decisiones que, repetidas cada día, terminan marcando la diferencia.