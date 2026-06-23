¿Cuál es el mejor ‘look’ de verano de la reina Letizia? ¡Vota a tu favorito!

Despedimos una etapa y damos la bienvenida a una nueva temporada de verano, el momento perfecto para recuperar algunos de los looks más inspiradores de la Reina Letizia. A lo largo de los últimos años, la Reina ha demostrado una gran capacidad para combinar elegancia, frescura y tendencias, especialmente durante sus apariciones estivales en Palma de Mallorca y en citas institucionales tan relevantes como los Premios Princesa de Girona.

Por ello, hemos preparado una recopilación de sus estilismos veraniegos más memorables, una selección de conjuntos que han destacado por su sofisticación, actualidad y versatilidad. Diseños que siguen siendo una referencia en el mundo de la moda y que, sin duda, merecen una nueva oportunidad esta temporada.