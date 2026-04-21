Marc Giró estrena en La Sexta un programa idéntico al de TVE: «Pedro Sánchez me pidió que no cambiara»

Este martes 21 de abril se ha estrenado Cara al show, el nuevo programa con el que Marc Giró ha aterrizado en La Sexta tras su paso por TVE. El espacio está dirigido y producido por Santi Villas (que es, además, su marido). En su primera entrega, el humorista y comunicador ha entrevistado a Eduardo Casanova, que ha presentado el documental Sidosa, en el que confiesa que padece VIH y al dúo musical Estopa. Además, Giró ha iniciado su nueva aventura profesional con su habitual monólogo humorístico que ha dado mucho de qué hablar. Eso sí, el programa es absolutamente idéntico a Late Xou, el que tenía en la televisión pública.

En su habitual monólogo, Giró ha comenzado diciendo: «Cuando se anunció mi fichaje por La Sexta, estaba yo en TVE, aunque quise hacer las dos cosas a la vez, estar en Atresmedia y seguir en RTVE, como Chenoa, vamos. Cuando fiché por La Sexta, mucha gente me expresó su preocupación porque aquí no tendría la misma libertad de expresión, que me cortaría las alas, que me controlarían. ¿A mí? Muchos dijeron que mi fichaje era una treta para amordazar mi discurso antifascista. Creían que me había doblegado a las fuerzas oscuras del capital o del Ibex 35. He recibido muchos mensajes en redes sociales encomiándome para que no cambie y siga siendo yo mismo», ha dicho el presentador antes de mostrar algunos de los mencionados mensajes que decían cosas tales como: ‘Espero que tu esencia no cambie o que el dinerito no te cambie’».

#CaraAlShow

¿Doblegado al capital y a las fuerzas oscuras del IBEX 35? 🤨 Españoles, Presidente @sanchezcastejon, Marc Giró os responde: pic.twitter.com/7PBtHihRVm — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 21, 2026

Grió ha recordado que «incluso Pedro Sánchez» le dijo (en el programa Lo de Évole) que su paso a Atresmedia no le cambiase su esencia.

Para contestarles a todos, Giró ha empezado su programa en La Sexta cantando No cambié, la famosa canción interpretada por Tamara (ahora Yurena).

«A pesar de que no he cambiado, esta noche no les voy a mencionar a ningún facha. A ninguno. Lo que me pide el cuerpo esta noche es hablar del prefacha, también conocido como facha agazapado o facha perezoso. Es todo aquel individuo que delega toda su pulsión fascista en otra persona», ha continuado el presentador.

Giró ha dicho: «El prefacha acostumbra a decir que todos los políticos son iguales y que a él la política ya no le interesa y es por eso que ya no vota. Se define como equidistante porque, según él, todos los extremos se tocan porque, como él, todo el mundo sabe, es lo mismo pedir la paz que pedir la guerra.»

«Lo que realmente quiere el prefacha es divertirse, pues divirtámonos», ha finalizado diciendo Marc Giró, antes de dar paso al dúo musical Estopa.