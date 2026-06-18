Ibiza activa a toda prisa el plan para iniciar la próxima semana el traslado de sus basuras a Mallorca

Según ha podido confirmar OKBALEARES, la Conselleria de Empresa del Govern que preside Marga Prohens ha enviado hoy mismo la resolución de concesión de los 50 millones al Consell de Mallorca apalabrados por asumir las basuras que Ibiza trasladará a Mallorca para vaciar el sobresaturado vertedero de Ca na Putxa.

Sin este trámite, las operaciones de traslado de basuras no podían iniciarse. El Consell de Ibiza, que ya tenía todos los ensayos realizados con éxito, esperaba este paso para dar el siguiente: la firma del convenio entre los dos Consells y empezar a derivar la basura de una isla a la otra.

Como ha podido saber OKBALEARES de fuentes conocedoras de la compleja operación, el Consell de Ibiza y la empresa concesionaria han reactivado este jueves mismo el plan que manejaban para iniciar el traslado de las basuras de Ibiza a Mallorca la próxima semana, sin descartar hacerlo ya a partir del próximo lunes.

Todo esto una vez han conocido en Ibiza que la Conselleria de Empresa del Govern balear ha enviado hoy mismo la resolución de la concesión de los 50 millones de euros que recibirá el Consell de Mallorca en los próximos años por tratar en la isla (Son Reus) los residuos del vertedero ibicenco de Ca na Putxa.

Entre el trámite administrativo resuelto hoy y el envío de la primera partida de basura sólo mediará la firma del preceptivo convenio entre los Consells Insulares de Ibiza y Mallorca. El convenio está redactado y se firmará telemáticamente en cualquier momento.

Todas las partes ven extraordinariamente positivo el acuerdo, aunque quien está mostrando más prisas en la tramitación es la isla de Ibiza, agobiada por la sobresaturación de su histórico vertedero.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) GIREF ha realizado con éxito las pruebas piloto para el primer traslado del excedente de basuras de Ibiza a la central de Son Reus, en Mallorca. Una vez realizadas estas pruebas piloto, y según ha podido conocer OKBALEARES, el primer envío se realizará de forma inminente. No se descarta que el convenio entre los dos Consells insulares se firme finalmente la semana que arranca el 22 de junio.

El Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Ibiza aprobó el pasado 5 de junio el contrato para el traslado a Mallorca de las basuras excedentes del vertedero ibicenco de Ca na Putxa al grupo de empresas GIREF, la misma UTE que se encarga del vertedero y gestión de los residuos que ya no caben en Ibiza.

La Plataforma de Contratación ya informa del importe de este contrato: 2.727.018,17 euros sin contar con el IVA. Es una contratación que no lleva asociados fondos de la Unión Europea.

A partir de esta publicación, la UTE apenas necesita muy poco tiempo para llevar a cabo el traslado. OKBALEARES ha podido saber que estos días ya se ha realizado la prueba piloto y el resultado ha sido exitoso, por lo que las fuentes conocedoras de la operación que ha consultado este periódico anuncian un primer envío «de forma inminente, es cuestión de muy pocos días».

Las mismas fuentes detallan que la basura orgánica de Ca na Putxa se separará en Ibiza, se introducirá en unos cartuchos ya tratada y se cargará en camiones. Los camiones con la carga embarcarán en un buque que los desembarcará en Mallorca. Una vez en la isla, el convoy avanzará hasta la central de Son Reus, donde Tirme procederá a la incineración.