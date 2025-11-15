¡Locura en Moto3! Adrián Fernández pulveriza el récord de la pista para hacerse con la pole

Adrián Fernández ha hecho una auténtica barbaridad en Moto3. Pitito ha bajado en más de un segundo el récord de la pista (1:36.990) para llevarse su segunda pole de la temporada en el GP de la Comunidad Valenciana. Un día redondo para el Leopard. Saldrán primero y segundo. De hecho, el hermano de Raúl Fernández le arrebató la pole a su compañero de equipo, David Almansa, en los últimos compases de la sesión de clasificación.

Junto a Adrián Fernández estarán en primera fila otros dos españoles, David Almansa y Máximo Quiles. El piloto de Aspar, tutelado por Marc Márquez, hizo su vuelta a rueda de Almansa pero luego tuvo un susto que le hizo marcharse a boxes antes de tiempo. Venía en casco rojo cuando en el tercer sector firmó una salvada digna del mismísimo Marc Márquez para evitar la caída.

Todo y con eso, Quiles consiguió volver a pista con neumáticos nuevos para hacer un último intento, pero no le dio para firmar la pole. Una sesión que comenzó con el propio Adrián Fernández con pole provisional con un tiempo de 1:37.282. Pero rodaron muy rápido en la Q2 y ese tiempo lo bajaron varios pilotos. Primero fue el piloto del Aspar Team a rueda de Almansa, y después el propio David mejoró el registro del murciano para situarse en la pole provisional (1:37.126).

Almansa estaba siendo el más rápido de todo el fin de semana, pero no consiguió bajar al 1:36. Quien sí lo hizo fue su compañero de equipo, Pitito, que se convirtió en el primero en bajar al 1:36 en la historia de Moto3 en la categoría. El anterior récord lo ostentaba Darryn Binder con un tiempo de 1:38.286, pero el madrileño lo bajó en algo más de un segundo.

Por su parte, Brian Uriarte, único español en la Q1 y sustituto de José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, no falló a su cita y consiguió el pase a la Q2. Fue en la segunda tanda cuando el campeón del Junior GP y Red Bull Rookies Cup logró clavar el tiempo para asegurarse el pase a la Q2 por detrás de Stefano Nepa. El jovencísimo piloto del Red Bull KTM Ajo pasó como segundo y se quedó a dos décimas del mejor tiempo del fin de semana hasta ese momento.