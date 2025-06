Así es Tony Spina: edad, dónde nació, todas sus parejas y en que trabaja el novio de Marta Peñate

La televisión ha sido el trampolín que impulsó a Tony Spina al universo de la fama, pero su permanencia en el foco mediático se ha debido a su carácter, sus romances y su capacidad para reinventarse. A lo largo de los años, ha participado en numerosos realities, ha compartido pantalla con figuras muy conocidas y ha consolidado una relación sentimental que ha sorprendido a muchos. En OKDIARIO tenemos respuesta a todas las preguntas que te estás haciendo.

¿Cuántos años tiene Tony Spina?

Tony Spina nació el 25 de febrero de 1989, lo que significa que en la actualidad tiene 36 años. A pesar de no llevar tanto tiempo en el mundo del entretenimiento como otros veteranos del medio, su edad refleja una etapa de madurez en la que ha dejado atrás ciertas actitudes del pasado y ha apostado por una estabilidad tanto profesional como personal.

¿Dónde nació y de dónde es?

Tony Spina es originario de Italia. Sin embargo, ha desarrollado casi toda su vida mediática en España, país en el que reside actualmente y donde se ha consolidado como rostro habitual de distintos formatos de telerrealidad. En concreto, vive en Madrid, ciudad en la que también gestiona algunos de sus proyectos personales y familiares.

El punto de inflexión en su vida pública llegó en el año 2013, cuando apareció en el programa Mujeres y hombres y viceversa. Allí, se presentó como uno de los tronistas más carismáticos y su presencia no pasó desapercibida. En ese plató conoció a Oriana Marzoli, con quien vivió una relación muy mediática y plagada de altibajos, que no solo ocupó titulares, sino que se convirtió en uno de los ejes argumentales del programa durante largo tiempo. A partir de ahí, Tony no dejó de participar en formatos de convivencia, tanto en España como en el extranjero.

Las parejas que ha tenido Tony Spina: Makoke, Oriana, Mayka…

A lo largo de los años, Tony Spina ha mantenido relaciones con diversas figuras del panorama televisivo y cada una de ellas ha dejado su huella. La más conocida en sus inicios fue, sin duda, la que protagonizó junto a Oriana Marzoli en Mujeres y hombres y viceversa. Aquella pareja, con sus constantes idas y venidas, mantuvo en vilo a la audiencia y generó numerosas reacciones tanto dentro como fuera del plató.

Más adelante, el joven inició una historia con Flavia Medina, modelo argentina con la que coincidió en el reality chileno Doble Tentación. El programa, que mezclaba emociones intensas y situaciones límite, fue el escenario de una relación marcada por los altibajos. Aunque comenzaron con fuerza, el romance no sobrevivió al final de la convivencia, y la ruptura fue bastante sonora.

Posteriormente, el nombre de Tony volvió a sonar con fuerza cuando se vinculó a Makoke durante su participación en GH VIP. Lo que parecía un acercamiento puntual se transformó en una relación que duró aproximadamente un año. Esta fue la primera pareja conocida de la ex de Kiko Matamoros tras su separación y la conexión entre ambos fue seguida de cerca por los espectadores. Tiempo después, también tuvo una relación con Mayka, una de las concursantes de La isla de las tentaciones. aunque el vínculo entre ambos no fue tan mediático ni duradero como los anteriores.

¿En qué trabaja Tony Spina?

En los últimos años, Tony ha diversificado su actividad profesional. Aunque sigue vinculado al mundo televisivo de manera esporádica, ha encontrado otras formas de generar ingresos y mantenerse presente en la vida pública. Como muchos ex concursantes de realities, ha sabido aprovechar su popularidad en redes sociales, donde suma más de un millón de seguidores. Esta plataforma le permite colaborar con marcas y realizar acciones publicitarias que suponen una fuente importante de ingresos.

Sin embargo, su faceta más sorprendente no tiene que ver con la televisión ni con Internet. Según ha revelado Marta Peñate, Tony se ha involucrado activamente en un negocio familiar: una pizzería napolitana ubicada en Madrid y regentada por su madre. Él se encarga de la gestión y en ocasiones incluso participa en la cocina.

Su relación con Marta Peñate

La historia entre Tony Spina y Marta Peñate comenzó en 2021 durante su participación en La Casa Fuerte. Allí, entre pruebas, dinámicas y convivencia forzada, surgió primero una amistad que rápidamente se convirtió en algo más profundo. La química entre ellos era evidente desde el principio, aunque muchos cuestionaron la autenticidad de la relación debido al pasado sentimental del italiano.

Contra todo pronóstico, su vínculo se fue consolidando fuera del plató. Su primer beso, según revelaron, se produjo en el baño de una discoteca, lejos de los focos, en un ambiente más íntimo y real. Desde entonces, han vivido su historia con naturalidad, compartiendo momentos en redes sociales pero sin caer en el exceso de exposición. Ahora están enfrentándose a un momento muy complicado: la pérdida del bebé que estaban esperando. Hoy darán una entrevista en ¡De Viernes! para explicar cómo se encuentran.