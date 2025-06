Hace unas cuantas semanas, Marta Peñate y Tony Spina anunciaron en redes sociales que estaban esperando su primer hijo. Una noticia que llenó de alegría a la pareja, después de numerosos intentos para poder conseguir el ansiado embarazo. Recordemos que, incluso, la canaria llegó a tener un embarazo ectópico. Después de tanta lucha, parece que por fin había quedado todo atrás. De hecho, fueron a revisión hasta en un par de ocasiones, en las que Marta Peñate y Tony Spina tuvieron la oportunidad de escuchar el latido del bebé. A pesar de todo, y de lo bien que estaban avanzando las cosas, todo se ha roto en mil pedazos. A través de una publicación en sus perfiles de Instagram, la pareja ha confirmado la peor de las noticias: han perdido el bebé que estaban esperando. Un durísimo golpe para ambos y para sus familias, puesto que estaban profundamente emocionados con la llegada de este hijo.

«Hola a todos, realmente es algo súper duro para nosotros», comienza diciendo el comunicado en la mencionada red social. «Diríamos que estamos bien, pero realmente no lo estamos. El martes Marta tuvo un leve manchado y decidió ir a urgencias, resultado: ha perdido el embarazo, ya no late el corazón. Esto ha sido uno de los mayores batacazos de nuestra vida. ¿Es duro? Sí. La probabilidad de que pasara algo después del latido y del progreso que estaba teniendo era baja, pero podía pasar», aclara la pareja. Lejos de que todo quede ahí, aprovecharon este mensaje para sincerarse como nunca sobre cómo se sienten tras este nuevo duro golpe, en el que su mayor sueño se ha roto en mil pedazos: «Tenemos que reconocer que ahora mismo tenemos ganas de huir, olvidar, y no enfrentarnos a la realidad, pero hay que hacerlo. Supongo que la vida es así, te pone baches en el camino para que los superes».

Por si fuera poco, fueron mucho más allá: «Somos guerreros, y perder algunas guerras no significa perder la batalla. Aunque sean momentos duros, seguimos teniendo motivos para sonreír: somos una pareja genial, tenemos una familia genial y una vida por delante. Estamos paralizados y pasaremos algunos días malos, pero le seguiremos sonriendo a la vida, la vida es muy bonita para dejarla de lado».

Tras lo ocurrido, Marta Peñate y Tony Spina han tomado una contundente decisión: «Espero que entendáis que después de esta mala experiencia la próxima vez llevemos el tema en privado, creo que ya hemos ayudado y visibilizado esto muchísimo, la próxima vez esperaremos a que sea un descaro para contarlo. Gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por dedicarnos siempre palabras tan bonitas y querernos».

Como no podía ser de otra manera, la publicación se ha llenado de decenas de comentarios de apoyo hacia ambos. Un claro ejemplo lo encontramos en Claudia Martínez ha escrito lo siguiente: «Lo siento muchísimo, pareja», mientras que María Aguilar compartió el siguiente mensaje: «Lo siento muchísimo, pareja, os mando un abrazo».

Lejos de que todo quede ahí, Naomí Asensi también quiso mandar un mensaje de ánimo a Marta y a Tony: «Os mando mucha fuerza a los 2». Lucía Sánchez, por su parte, también quiso dirigirse a la pareja: «Mucho ánimo. No hay palabras de consuelo para este momento, pero sois muy fuertes, no lo dudéis».