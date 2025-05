No es ningún secreto que Marta Peñate, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las colaboradoras de televisión más queridas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Saltó a la fama con su participación en Gran Hermano 16, edición en la que coincidió con Sofía Suescun. Desde entonces, no ha dejado de estar vinculada con la pequeña pantalla, ya sea como tertuliana o como participante de realities. El más reciente ha sido Supervivientes All Stars, donde resultó vencedora. Meses después de esta experiencia, Marta Peñate y Tony Spina han anunciado la noticia que llevan esperando años: están esperando a su primer hijo en común. Tan sólo dos semanas después de que la influencer se sometiera a una nueva transferencia de embriones y después de un duro proceso que ha durado algo más de un año, Marta Peñate ha anunciado que por fin está embarazada.

A través de una publicación en la red social Instagram, la pareja ha compartido una fotografía en la que aparecen sosteniendo un test de embarazo con resultado positivo. De esta manera tan concreta, Marta Peñate y Tony Spina han querido compartir con sus seguidores la feliz noticia del embarazo, que llega después de que la joven sufriera un embarazo ectópico el pasado mes de octubre. Fue un golpe muy duro para la pareja, ya que estaban muy ilusionados con la idea de ser padres. A pesar de todo, no dejaron de luchar para cumplir su objetivo. De ahí que, en esta nueva transferencia embrionaria, hayan decidido actuar de otra manera, puesto que, en la última ocasión, la canaria no pudo evitar hacerse un test de embarazo, que resultó ser positivo. Como es de esperar, se ilusionó muchísimo. Aun así, todo cambió de manera radical cuando tuvo que acudir a consulta, y descubrió que, en realidad, se trataba de un embarazo ectópico.

Noticia en elaboración