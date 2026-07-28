Claudia Rodríguez, influencer y pareja de Marc Cucurella, desvela su secreto para mantenerse en forma: «Entreno fuerza al menos tres días a la semana y hago pilates»

La imagen de Claudia Rodríguez celebrando sobre el césped el triunfo de la Selección Española en el Mundial de 2026 junto a Marc Cucurella dio la vuelta al mundo.

La influencer no se perdió ninguno de los encuentros del combinado nacional y fue una de las protagonistas de las instantáneas más emotivas de la final, en la que también destacaron actuaciones musicales como las de Shakira y Justin Bieber. Sin embargo, más allá de esos momentos de celebración, la pareja del internacional español continúa centrada en un estilo de vida que ha despertado el interés de miles de seguidores.

Madre, creadora de contenido y pareja de uno de los futbolistas más destacados del momento, Claudia ha conseguido construir una comunidad en redes sociales mostrando una realidad alejada de los mensajes de perfección. Su rutina diaria está marcada por las responsabilidades familiares, los viajes y el trabajo, pero también por un compromiso constante con el ejercicio y los hábitos saludables.

Lejos de presentar fórmulas milagrosas, la modelo apuesta por una filosofía basada en la constancia y el equilibrio. Una manera de entender el bienestar que recientemente explicó en una entrevista concedida a Woman, donde desveló cuáles son los pilares que le permiten mantenerse activa sin convertir el deporte en una obligación.

El poder de la constancia

En un momento en el que abundan las rutinas extremas y los entrenamientos de alta intensidad como única vía para alcanzar resultados, Claudia Rodríguez plantea un enfoque mucho más realista. Su objetivo no pasa por entrenar todos los días ni por seguir un plan imposible de mantener, sino por encontrar una dinámica compatible con su día a día.

«Intento entrenar mínimo tres días en semana, entreno de fuerza y además también me gusta ir a pilates siempre que encuentro un hueco», comentó durante la mencionada entrevista.

La clave de su planteamiento reside precisamente en esa última parte. La influencer reconoce que adapta el ejercicio a su agenda y no al revés, una estrategia que muchos especialistas consideran fundamental para lograr que un hábito perdure en el tiempo.

Los entrenamientos de fuerza

Uno de los aspectos más llamativos de su rutina es el protagonismo que concede al entrenamiento de fuerza, una modalidad que durante años estuvo asociada casi exclusivamente a deportistas profesionales o a quienes buscaban aumentar masa muscular.

Sin embargo, esa percepción ha cambiado notablemente. Hoy en día, numerosos entrenadores y especialistas destacan los beneficios de incorporar ejercicios de resistencia de forma habitual, independientemente de la edad o del nivel físico de cada persona.

Entrenar fuerza varias veces por semana contribuye al mantenimiento de la masa muscular, favorece la salud metabólica y ayuda a prevenir lesiones. Además, fortalece huesos y articulaciones, mejora la postura corporal y aumenta el gasto energético incluso en los periodos de descanso.

Se trata, además, de una fórmula especialmente útil para quienes disponen de poco tiempo. En agendas marcadas por el trabajo y las responsabilidades familiares, concentrar el entrenamiento en varias sesiones bien planificadas puede resultar mucho más sostenible que intentar acudir al gimnasio todos los días.

Este tipo de trabajo adquiere una importancia aún mayor con el paso de los años. Mantener una buena masa muscular favorece la autonomía, contribuye a un envejecimiento más saludable y ayuda a preservar la calidad de vida a medida que avanza la edad.

Pilates, el complemento perfecto

Junto al entrenamiento de fuerza, Claudia Rodríguez incorpora otra disciplina que ha ganado enorme popularidad durante los últimos años: el pilates.

La influencer reconoce que intenta acudir a clases siempre que encuentra un espacio libre en su agenda. Esa combinación no responde únicamente a una cuestión de preferencias personales, sino que coincide con una de las fórmulas más recomendadas por numerosos profesionales.

Mientras el trabajo de fuerza mejora la resistencia muscular y la potencia, el pilates pone el foco en aspectos como la estabilidad, la movilidad y el control corporal.

Además, muchas personas destacan que el pilates también aporta beneficios relacionados con el bienestar emocional. La concentración que requiere cada movimiento y el control de la respiración contribuyen a reducir tensiones y mejorar la conexión entre cuerpo y mente.

Una alimentación sin prohibiciones

El tercer pilar de la filosofía de Claudia Rodríguez es la alimentación. También en este ámbito evita los mensajes extremos y apuesta por una visión mucho más flexible.

«Intento seguir una dieta equilibrada y buena para mí personalmente, pero no soy muy estricta», afirmaba en la misma entrevista.

Con estas palabras se distancia de las dietas excesivamente restrictivas que, aunque puedan ofrecer resultados rápidos en determinados casos, suelen resultar difíciles de mantener durante largos periodos de tiempo.

Cada vez son más los nutricionistas que defienden este enfoque. En lugar de eliminar alimentos o imponer normas rígidas, la prioridad pasa por adquirir hábitos sostenibles que puedan mantenerse durante años y adaptarse a las distintas etapas de la vida.

La flexibilidad también reduce la sensación de frustración que muchas personas experimentan cuando intentan seguir planes demasiado exigentes. En este sentido, el equilibrio se convierte en una herramienta mucho más eficaz que la búsqueda de la perfección. Es decir, no se trata de hacer grandes sacrificios ni de perseguir metas inalcanzables. La clave está en el equilibrio y en la constancia.