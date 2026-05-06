Topuria visita a Trump en la Casa Blanca: «Gracias por darnos la oportunidad, no pensé que fuese tan amable»

Donald Trump ha recibido en la Casa Blanca a Ilia Topuria, con motivo del UFC Freedom 250 que se celebrará allí y que tendrá al hispano-georgiano como uno de sus princiaples reclamos. El luchador ha entrado en el Despacho Oval, ha charlado con el presidente de Estados Unidos y se ha quedado impresionado. «Gracias por darnos la oportunidad de formar parte de un acontecimiento tan histórico», ha señalado Topuria, que además ha afirmado que se trata de «un día inolvidable» y de «una experiencia única» que «siempre» recordará. «Estar dentro del Despacho Oval era algo que nunca imaginé», ha apuntado.

«También tengo que decir que nunca pensé que fuera a ser tan amable», le ha dicho directamente a Trump, que ha bromeado con él. «Bueno, tengo una imagen falsa», ha señalado el presidente estadounidense. Tras ello, han mantenido una conversación en la que el mandatario le ha expresado que su próximo rival, Justin Gaethje, que se encontraba al otro lado de la silla de Trump, «es un rival muy duro». «Lo sé, pero tengo fé absoluta», ha contestado el alicantino, antes de estrecharle la mano.

La velada tendrá lugar en el jardín de la Casa Blanca, con motivo del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos, que se cumplirá el próximo 4 de julio. Unos días antes, el 14 de junio, será cuando se celebre el evento de la UFC. En él, hay mucho más en juego que el simple prestigio de la promotora o la celebración de la independencia de Estados Unidos.

La Casa Blanca será testigo de si Ilia Topuria logra mantener su imbatibilidad y el cinturón de campeón de peso ligero ante el local Justin Gaethje. El hispanogeorgiano esperaba pelear contra Islam Makhachev, pero una lesión a última hora de su posible rival le privó del ansiado combate.

El duelo entre Topuria y Gaethje no será el único con un cinturón en disputa. El brasileño Alex Pereira y el francés Ciryl Gane se medirán en el campeonato interino de peso pesado. Como suele ser habitual en él, El Matador está acaparando los titulares con sus atrevidas declaraciones, en las que desprende confianza ante cualquier reto. «Que no parpadee y no se ponga a peinarse, porque va a acabar rápido», dijo Topuria sobre Donald Trump.