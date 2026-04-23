Pedrosa se rinde a Acosta: «Gran parte del éxito de KTM es gracias a él»
Los dos campeones españoles analizan la situación de KTM y el Mundial antes del GP de España en Jerez
Pedrosa asegura que "un gran mérito" de los éxitos de KTM en este inicio "es de Pedro"
Acosta le gana la primera gran batalla a Márquez al sprint en Tailandia
Pedro Acosta ha firmado un inicio de temporada sensacional. Está tercero a 21 puntos de Marco Bezzecchi en la clasificación general del Mundial. Para esto ha venido el murciano, para luchar por el título y por estar delante. Si bien la KTM no está a la altura de la Aprilia, el Tiburón de Mazarrón ha llevado a la marca austríaca a estar ahí arriba, codeándose con los grandes. Un mérito reconocido dentro del equipo por un Dani Pedrosa, que actualmente es probador de los de Mattighofen y sabe que parte del éxito de KTM es gracias a los resultados que Acosta ha cosechado en estas primeras carreras.
«Un gran mérito de estos resultados es de Pedro, porque ya no solo este año: toda la mitad y final de temporada del año pasado estuvo en esta misma dinámica, fue el piloto que mejor anduvo de la marca, constantemente en el podio. Gran parte del éxito del equipo es gracias a él. Y evidentemente, cuando un piloto está delante de esta manera, luchando por podios y victorias, la moto evoluciona más en ese sentido, porque es el piloto que está más adelante, el que da la mejor información, y es donde puedes rascar más los detalles que necesita la moto para llegar al siguiente nivel», reconoce Pedrosa durante una charla con Pont Grup.
Acosta se ha convertido en una pieza fundamental para el fabricante austríaco, aunque el de Mazarrón pasa de los halagos de Pedrosa y asegura que el éxito «es de la gente que hay alrededor, al final. Es verdad que yo creo que un fin de semana fluctúan mucho las emociones, sobre todo en momentos importantes, como en MotoGP, que cada tarde tiene una sesión importante».
«Quizás no tener el resultado que tú esperabas… Dependen mucho los comentarios, como ha dicho Dani: que tú vas a decir solo dependiendo de una posición —que no tendrías que ver eso, pero pasa—. Entonces, cuenta mucho cómo te sabe llevar la gente, para tú tomarte esos cinco minutos, relajarte un poco y luego pensar un poco más en frío», aseguró el español, que a su vez reconoce que «ni los días malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos»: «Cuando todo va bien, todo es muy bonito, y cuando todo va mal, la moto es un desastre. Hay que saber mantenerte un poco plano: ni los días malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos».
En Jerez empieza todo
Siempre se ha dicho que el Mundial de MotoGP empieza en Jerez, porque es la primera carrera en Europa e inaugura la gira por el Viejo Continente, aunque Dani Pedrosa cree que ahora eso ha cambiado y está todo más igualado: «Yo creo que antiguamente sí que se decía mucho que todo empezaba en Jerez. Ahora diría que las cosas van a seguir al menos parecidas, a no ser que en este parón algún equipo haya podido dar un salto. Yo creo que las cosas van a seguir un poco el cauce que nos han enseñado en esas primeras carreras».
Sobre el estado de KTM y como llegan a Jerez, Pedro Acosta explica que «nosotros estamos mejor de lo que parecía. Sí, pero no estamos tan bien como deberíamos tampoco. Hemos dado bastantes pasos adelante, eso ha sido lo importante; comparado con cómo empezamos el año pasado, que estaba todo un poco en el aire, ahora parece que estamos bastante estables, en un sitio más o menos bueno».
Pedrosa analiza la moto de 2027
El año que viene entrará en vigor una nueva normativa técnica. Pedrosa, como probador de KTM, que ya tiene casi lista la moto de los austríacos, analiza cómo será el 2027: «Exacto, por ejemplo, de los neumáticos no se puede hablar, no se puede decir nada. De la moto tampoco puedo dar datos. Lo único que ahora me falta, digamos, es probar más en otros circuitos: por ahora solo hemos probado en algún circuito, y hay que probar otras características de trazado, de rectas, de baches, de no baches, de asfalto. Ahí nos falta todavía todo este año por delante para hacer alguna prueba más. Pero bueno, yo creo que la moto es divertida y creo que puede ayudar al campeonato a tener más adelantamientos, más espectáculo. Sí, a nivel espectáculo creo que va a ser guay para el piloto y para los fans».