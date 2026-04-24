Pedro Acosta: «Ojalá que éste sea el peor Gran Premio del año»

Pedro Acosta firmó un viernes para olvidar en Jerez, con sensaciones muy malas que le harán pasar por la Q1 este sábado en el GP de España de MotoGP. «Es difícil de entender porque estas sensaciones de normal sólo las tengo aquí», empezaba diciendo el de Mazarrón después de terminar decimoquinto en la práctica. No obstante, el murciano asegura que «ojalá que éste sea el peor Gran Premio del año».

«Es difícil de entender porque estas sensaciones de normal sólo las tengo aquí, ojalá que éste sea el peor Gran Premio del año y podamos seguir con la tónica con la que veníamos. Creo que con ese neumático, por alguna razón, sí que hubiera entrado a la Q2 porque era mucho más rápido que con el segundo, porque tenía más tracción. Hay que entender por qué nos cuesta tanto frenar, que parece nuestro punto más débil en este circuito», explicaba Pedro Acosta sobre los sustos que tiene en las frenadas.

«Es el único circuito en el que tengo esta sensación cada vez que vengo con la MotoGP, habrá que entender. Es verdad que no es mi mejor circuito en todo el año, pero tampoco podemos estar tan mal», agregó el piloto español.

Pedro señaló que van a tener que trabajar este sábado si quieren estar arriba: «Parece que aquí Ducati ha pegado el paso que todos esperábamos; parece que Aprilia sigue en el plan que llevábamos antes de llegar a Europa con las cuatro motos en el top 10. Tendremos que trabajar mañana, eso es seguro».

Salir arriba será vital para aspirar a pelear con los de delante: «La Q1 será a todo. El tema es que, a veces, es más difícil que directamente, pero será competida; estarán Mir, Brad, yo, Morbidelli, que siempre sorprende, Quartararo… será una Q1 competida. Si salimos el 15, de nada servirá tener ritmo, hay que buscarse la vida mañana».