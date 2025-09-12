Mónica García hace el ridículo al recordar a ‘OT’ la ley antitabaco que ya cumple desde 2023

Mónica García, ministra de Sanidad, ha querido apuntarse un tanto en redes sociales al aprovechar una publicación de Operación Triunfo para dar más publicidad a la nueva ley antitabaco. En este cambio, se incluye la prohibición de fumar en terrazas de establecimientos de hostelería, por eso ha querido utilizar un tuit del programa de Prime Video, en el que enseñaban la terraza de la mítica academia, para recordar esa prohibición. Lo que en realidad ha demostrado la ministra es no ser muy seguidora del OT, ya que el programa se adelantó al Gobierno de Pedro Sánchez dos años, obligando a los concursantes a dejar de fumar antes de entrar en el concurso en su edición de 2023.

Esta reforma, más bien ampliación, de la ley antitabaco ha tardado dos años en llegar y para la gran mayoría de españoles no les parece el problema más urgente que resolver en materia sanitaria. Lo peor de todo, es que el programa fue capaz de implementarlo mucho antes. Desde 2001, año en el que se estrenó el formato, las imágenes de la terraza han sido pocas, ya que era el sitio reservado para los fumadores, una práctica que no es nada recomendable para un cantante, cuyo instrumento principal es su garganta.

Pese a todo, durante años ha estado permitido fumar a los triunfitos, llegando a bautizarla como ‘la playa’ o Londres (por el humo que se asemeja a la niebla londinense), pero en el año 2023 todo cambió. Ya desde los castings, se avisó a los preseleccionados de esta prohibición, por lo que debieron escoger entre concursante o poder seguir fumando.

Para que este trago fuese menos duro para los fumadores de la edición, el programa le proporcionaba ayuda médica y psicológica. De esta forma mostraban buenos hábitos a sus espectadores, muchos de ellos adolescentes y niños, una medida que tuvo una gran acogida en su momento. Por eso, mientras los fans de OT la conocían, Mónica García ha dejado claro que no ha visto el programa, aunque sí que ha intentado utilizarlo como plataforma publicitaria.

¿Qué dice la nueva ley antitabaco?

Ante la proliferación de nuevos dispositivos, los cigarrillos electrónicos y vapeadores, el ministerio de Sanidad ha querido equipararlos con el tabaco tradicional y que se atengan a las mismas normas y prohibiciones.

Además de regular estos dispositivos, estará completamente prohibido fumar en terrazas de bares y restaurantes, marquesinas de transporte, patios escolares, campus universitarios, instalaciones deportivas, piscinas públicas y vehículos de trabajo.

Aunque ya había prohibiciones al respecto, esta nueva se endurece en lo que se refiere a la prohibición de fumar en los accesos de hospitales, centros educativos y zonas de juego infantil. Desde este año 2025 habrá que alejarse un mínimo de 15 metros de los mismos para poder fumar.

Sabiendo que cumplen con esta nueva normativa, OT 2025 lo tiene todo preparado para comenzar sus galas el lunes 15 de septiembre, momento en el que los concursantes podrán entrar por primera vez en la academia. Los finalistas no saldrán de ella hasta el próximo 15 de diciembre, día en el que se elegirá al ganador de la edición.