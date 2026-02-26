Fact checked

La Comunidad de Madrid ha ampliado a siete sus hospitales públicos en el ranking de los 250 mejores del mundo, uno más que el año pasado, que han avanzado 104 puestos en el World’s Best Hospitals 2026 de la prestigiosa revista estadounidense Newsweek, que evalúa a más de 2.500 centros públicos y privados de 32 países. Casi el 60% de los españoles que figuran en esta lista son de la sanidad pública madrileña.

Los tres primeros españoles son La Paz (42), 12 de Octubre (50) y Gregorio Marañón (68), seguidos del Ramón y Cajal (118), Clínico San Carlos (163), Fundación Jiménez Díaz (168) y Puerta de Hierro Majadahonda (202). Todos ellos han avanzado en la clasificación respecto al año pasado: La Paz siete posiciones; 12 de Octubre, dos; Gregorio Marañón, ocho; Ramón y Cajal, 45; Clínico San Carlos, 12; y Fundación Jiménez Díaz, 30.

El estudio de Newsweek, junto a otros también de referencia nacionales e internacionales, respalda el liderazgo de la sanidad pública madrileña, que en 2026 marca una inversión histórica con más de 11.000 millones de presupuesto y continúa destacada con la menor lista de espera de España para una operación quirúrgica. Además, la Comunidad de Madrid ha logrado este mes 10 nuevos centros de referencia en sus hospitales públicos para enfermedades complejas o poco frecuentes y suma casi un tercio de los de toda España.

Newsweek elabora también anualmente una lista de los mejores hospitales de cada país, en este caso seleccionando a 100 centros. En 2026, incluye a 17 de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, tres más que hace un año: La Paz (1) y 12 de Octubre (2), que se mantienen en los lugares de privilegio, y el resto que mejora hasta un total de 78 puestos.

Así, Gregorio Marañón sube al 3 (+2); Ramón y Cajal al 6 (+2); Clínico San Carlos al 8 (+2); Fundación Jiménez Díaz al 9 (+2); Puerta de Hierro Majadahonda al 11 (+3); La Princesa al 22 (+5); Infanta Leonor al 30 (+5); Rey Juan Carlos al 48 (+13); Fundación Alcorcón al 49 (+11); Móstoles al 51 (+8); Getafe al 64 (+12); Severo Ochoa al 69 (+13), mientras que Príncipe de Asturias (73), Torrejón (76) y Fuenlabrada (84) ingresan por primera vez en la lista.

Criterios de evaluación

La clasificación de Los Mejores Hospitales del Mundo, publicada por la revista estadounidense, cumple este año su octava edición. Esta vez se han evaluado centros de 32 países (dos más que el año pasado) que son seleccionados en función de su nivel y esperanza de vida, población, número de hospitales y disponibilidad de datos fiables.

En concreto, los países evaluados son: Alemania, Arabia Saudí, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía y España.

Cada uno de ellos es evaluado y recibe una puntuación en base a cuatro fuentes de datos: recomendaciones de miles de expertos del sector (médicos, directivos y otros profesionales sanitarios), métricas de calidad asistencial, satisfacción de los pacientes y la implementación de los denominados PROM (Patient Reported Outcomes Measures), herramientas para evaluar la percepción de los usuarios.

Seis hospitales, los mejores de España

Seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han sido incluidos en el top ten de mejores centros hospitalarios españoles en 2025 que elabora por tercer año la revista Forbes, donde copan los primeros cuatro puestos del ranking.

En total, en la lista de los 25 centros de referencia en España, elaborada con base en distintos índices internacionales, premios recibidos y últimos hitos conseguidos por los centros, figuran ocho centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), tanto públicos como consorciados, los mismos que en la pasada edición.

Repite en primera posición una vez más el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que este año celebra su 90º aniversario. Según la revista Forbes, este centro de Madrid destaca entre los hospitales como el centro de alta complejidad con menor tiempo de espera quirúrgica de España y se mantiene líder, con más del 91% de valoración en el Índice de Satisfacción General de los pacientes.