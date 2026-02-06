La batalla de Teruel: la sintonía de Abascal con un alcalde del PAR que puede dar a Vox la segunda plaza

El resultado histórico que Vox puede alcanzar el próximo domingo en Aragón dependerá de Teruel. Los sondeos dan 14 escaños a Vox, doblando el resultado obtenido en 2023. Que termine siendo una realidad dependerá de la capacidad de movilización que los verdes alcancen en Teruel, donde se está librando en las últimas horas una auténtica batalla de décimas para arrebatar la segunda plaza del PSOE entre la formación que lidera Santiago Abascal y Teruel Existe, a quienes Vox acusa de «haber traicionado a Aragón».

Vox critica que su líder y candidato a la presidencia de Aragón, Tomás Guitarte, «hizo presidente a Pedro Sánchez» –cuando fue diputado nacional en el Congreso de los Diputados en 2019–, «a cambio de nada», resultando su formación «un fraude para Aragón, tanto en materia energética –con la central térmica de Andorra–, como en infraestructuras –con la parálisis del Corredor Cantábrico–».

Además señalan que la «trasversalidad» con la que Teruel Existe se postula como un socio preferente en un hipotético gobierno de coalición del PP, «lejos de los extremismos» es falsa, teniendo en cuenta que el candidato de Aragón Existe –la coalición con la que se presenta Guitarte en la región– es un reconocido político de izquierda, que en su día fue asesor del ex alcalde de Zaragoza de corte comunista, Pedro Santisteve, homólogo de Ada Colau en Barcelona.

Vox y el voto regionalista en Teruel

En Teruel se reparten 14 diputados y es, desde esta provincia, donde las formaciones regionalistas, como Teruel Existe y el Partido Aragonés (PAR) suelen obtener su parte del pastel. Los auténticos rivales de Vox en esta provincia, donde cada escaño se cifra entre 4.900 y 5.000 votos.

De ahí que la buena sintonía mostrada en redes entre Abascal y un alcalde oscense del PAR el pasado fin de semana, haya sido interpretado como un mensaje cifrado del apoyo que Vox podría recibir de votantes regionalistas en estas elecciones autonómicas, jugadas en clave nacional, gracias al protagonismo que Abascal ha adquirido tanto en Extremadura como en Aragón, al asociar el apoyo del candidato regional a su futuro como candidato a presidente de España.

Al respecto de las imágenes que el propio Abascal compartió en sus redes sociales, el de Vox explicó que la ruta por el Pirineo con Horacio Palacio, el mítico alcalde de Fanlo, sólo se debía a «una amistad desde hacía tiempo».

«Nosotros no somos sectarios», contestó al ser preguntado por OKDIARIO. Pero lo cierto es que, según ha podido saber este diario por fuentes cercanas a la formación, ex altos cargos del PAR brindarían su apoyo a Vox de cara a estas elecciones.

Un punto esencial para comprender el trasvase de votos que podría darse en un electorado que en las municipales apuesta por los candidatos locales, donde las formaciones regionalistas tienen mayor arraigo por el vínculo que establecen con sus candidatos, frente a las autonómicas o nacionales. Algo que ya se vio hace ya una década, en comunidades como Navarra, con la formación Derecha Navarra y Española, que acabó por integrarse en Vox, dotándole de una fuerte vertebración territorial.

Vox con el Aragón rural

Bambú ha redoblado los esfuerzos en esta campaña por visitar el Aragón rural «más abandonado» y lograr convencer que la solución pasa por defender la comunidad en clave nacional. Una hoja de ruta que comenzó en el primer acto de precampaña, donde Vox presentó a sus candidatos en Teruel.

De hecho, Abascal ha optado por convocar a los medios de comunicación y celebrar los mítines en localidades pequeñas, mientras que las capitales de provincia las ha dejado para el último momento, con el cierre de campaña en Zaragoza.

Aunque el partido seguirá la noche electoral en un céntrico hotel de Zaragoza, los focos el domingo estarán en Teruel. Se da la circunstancia de que los tres líderes tanto de Vox, Teruel Existe y el PAR son turolenses.

En las pasadas elecciones, en esta provincia, Teruel Existe obtuvo sus 3 escaños en las Cortes de Aragón y el PAR logró su único diputado, Alberto Izquierdo –el líder de la formación–, que se juega su desaparición en las Cortes de Aragón. Vox se quedó con un escaño, el de su líder Alejandro Nolasco.

🔴 @Santi_ABASCAL acusa a Teruel Existe de haber traicionado a Aragón: «Parece que su único interés es de carácter personal y familiar en el caso de la familia Guitarte». pic.twitter.com/1togcHAGQ5 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) February 5, 2026

En 2024, Teruel Existe se convirtió en la tercera fuerza política en Teruel, con el 21% de los votos –3 escaños-, por detrás del PP (31%) –5 escaños– y PSOE (23%) –que perdió dos escaños, obteniendo 4–. Ahora los de Abascal se muestran decididos a dar el sorpasso a Teruel Existe denunciando «la incapacidad» de éstos tanto en el despliegue de las renovables como en despoblación.