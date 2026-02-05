Abascal promete entrar en el gobierno de Aragón para «un cambio radical»: «Vamos a tener la mano tendida»

Santiago Abascal ha declarado que Vox tendrá «la mano tendida» tras el domingo electoral en Aragón de cara a entrar en un futuro gobierno autonómico, pero ha advertido que para que así sea deberá garantizarse su «objetivo»: «Un cambio de rumbo político», en la misma clave que en Extremadura, donde la formación mantiene su postura firme en las negociaciones con María Guardiola.

«No vamos a volver a ningún gobierno para no cambiar las cosas. Si se vuelve y si se llega a un acuerdo del tipo que sea, va a ser para un cambio radical en todo lo que tiene que ver con las políticas migratorias, con las políticas para el campo», ha señalado el dirigente de Vox desde la plaza del Torico en Teruel, donde ha dado cita a los medios de comunicación rodeado de multitud de simpatizantes que han acudido a acompañar a Abascal por su paseo por la ciudad.

Abascal se ha mostrado convencido del «resultado histórico» que obtendrá Vox en estas elecciones. Según su opinión, desde el PP y el PSOE son conscientes de ello, lo que les está llevando a estar «muy nerviosos», tratando de neutralizar la fuerza de Vox en la recta final de campaña con una «guerra sucia». El líder hacía referencia a la filtración a la prensa de conversaciones privadas entre dos altos cargos de la formación la víspera de romper los gobiernos autonómicos.

Abascal ha tachado el hecho de «ridículo» el hecho, apuntando como responsable de la filtración al PP, acusándole de su «estafa política», ya que ha denunciado que el PP «no es capaz de explicar» por qué dice una cosa en Murcia –por ejemplo, en materia del trasvase del Ebro– y otra distinta en Aragón –donde Azcón lo rechaza–, ni por qué apoya en Bruselas la inmigración masiva y el Pacto Verde «mientras en España finge oponerse».

Abascal ha asegurado que Vox va a denunciar «sin descanso» la corrupción y «la traición del bipartidismo» a los intereses de España y ha restado importancia a la publicación de audios antiguos, afirmando que solo demuestran «el nerviosismo brutal» del PP y que, tras el resultado del domingo, «tendrán que sentarse a hablar» si de verdad «quieren un cambio real» en Aragón.

En este sentido, ha acusado a Teruel Existe de «haber traicionado a Aragón», mientras ahora «quieren entregarse al PP» para que el éstos no dependa de Vox, «cuando en realidad parece que el único interés es de carácter personal y familiar». «Nosotros creemos que hay que hacer todo el esfuerzo para que la España rural, para que la España vaciada y despoblada, pueda dejar de serlo», ha sostenido.

Durante su intervención, Abascal ha denunciado que Pedro Sánchez intenta construirse una figura internacional ficticia enfrentándose a supuestos «tecno-oligarcas», con el objetivo de presentarse «como un mártir» cuando tenga que responder ante la justicia por la corrupción.

En este sentido, Abascal ha insistido en que Sánchez es «un enemigo de su propio pueblo», al que pretende «censurar y amordazar» para que no proteste, y le ha acusado de traer «una corrupción que arruina y que mata españoles» y de promover «una invasión migratoria que arruina, trae inseguridad y también mata».

El líder de Vox ha considerado especialmente «grave» que esa censura a los menores de 16 años en las plataformas digitales, sea celebrada por el PP, algo que para Abascal no debería sorprender porque ambos partidos «comparten prácticamente todas las políticas en Bruselas».