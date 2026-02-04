Figaredo sobre la censura de Sánchez a los jóvenes en redes: «Una cortina de humo para tapar los 47 muertos»

El portavoz de Economía de Vox, José María Figaredo, ha dado un repaso a Pedro Sánchez tildando de «cortina de humo» la limitación de los menores de 16 años a las plataformas digitales. Para el joven experto en economía, bautizado por Santiago Abascal, como el portavoz de la «desregularización» –por la burocracia que opinan hay que eliminar– la medida de Moncloa sólo buscar tapar momentáneamente los «47 muertos», víctimas de los accidentes de ferrocarril.

Preguntado por OKDIARIO por la nueva medida que según todo pronóstico aprobará Sánchez en el próximo Consejo de Ministros, Figaredo opina que «no hay que hablar sobre ello» mientras haya «encima de la mesa muertos por culpa de la corrupción socialista».

«Eso es de lo que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de unos españoles totalmente empobrecidos. Tenemos que hablar de unos sueldos que están absolutamente estancados. Tenemos que hablar de un mercado de la vivienda que no hay quien entre. Tenemos que hablar de unas calles que son cada día más inseguras, violaciones que se producen cada día y que son tapadas por los medios de comunicación subvencionados por el gobierno», ha defendido.

«Todo lo demás son cortinas de humo. Son excusas que el gobierno busca para tratar de tapar la realidad de España. Y es que España cada día es peor para los españoles y mejor para personas que acaban de llegar. Hay que cambiar esto», ha resaltado.

El asturiano ha participado junto con el líder de Vox, Santiago Abascal, y el candidato autonómico, Alejandro Nolasco, en la ruta electoral de este miércoles.

Por la mañana, a la convocatoria a los medios de comunicación, en La Muela (Zaragoza), han acudido varios centenares de simpatizantes a apoyar a la formación, en un municipio en el que gobierna la formación de extrema izquierda Chunta Aragonesista.

Ante tal afluencia de personas –entre los que había multitud de jóvenes que pedían fotografías tanto a Abascal, como a Nolasco y Figaredo–, el portavoz ha vaticinado un buen resultado el próximo domingo, ante el desgaste que padecen las familias en el día a día. «La gente no llega fin de mes y que cada día llenar la nevera es cada vez más complicado», ha lamentado en la plaza del Sagrado Corazón de Jesús.

«El nivel de impuestos es brutal. Pagamos y vemos que los trenes no funcionan, que la sanidad pública está saturada de personas que llegó antes de ayer, muchos de ellos que no pagaron los impuestos como han pagado nuestros padres y nuestros abuelos. Y al final la sensación es que estamos en un Estado que no funciona para los españoles», ha señalado.