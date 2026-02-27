Eduardo Zamarripa, teniente del Ejército del Aire, confirma qué pasaría en Madrid si lanzaran un proyectil nuclear

¿Qué pasaría si un proyectil nuclear impactara en una ciudad como Madrid? Aunque lo que planteamos parece más propio de una película de ciencia ficción, lo cierto es que la situación actual con varios escenarios de guerra en el mundo, plantea este tipo de situaciones, y la respuesta la tiene uno de los mayores expertos en la materia. Eduardo Zamarripa, Teniente General del Ejército del Aire retirado y antiguo Jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto de la OTAN para el Sur de Europa, ha puesto sobre la mesa un escenario hipotético que pone los pelos de punta. Sin embargo, lejos de alimentar el alarmismo, sus explicaciones aclaran qué riesgos reales existen hoy en día.

Las armas nucleares han acompañado al mundo desde mediados del siglo XX, moldeando los equilibrios de poder y frenando guerras mayores gracias a su inmenso poder disuasorio. Sin embargo, su mera existencia sigue generando debates, miedos y especulaciones. Zamarripa, autor del libro La amenaza nuclear, asegura que las ojivas actuales pueden tener potencias tan variables como catastróficas, y que incluso las de menor tamaño serían capaces de arrasar ciudades enteras. En una entrevista reciente en Herrera en COPE, Zamarripa abordó la posibilidad del impacto de un proyectil nuclear en Madrid. Según explica, no sólo es una amenaza improbable, sino que se trataría de un «suicidio colectivo» si llegara a producirse. No obstante, el militar retirado desgranó cómo sería ese escenario apocalíptico y cuáles son las claves para entender que, incluso hoy, ese peligro sigue latente, aunque controlado.

Qué pasaría con Madrid si lanzaran un proyectil nuclear

Eduardo Zamarripa lo deja claro: un único proyectil nuclear podría borrar del mapa una ciudad como Madrid. La potencia de un proyectil de estas características depende de su diseño, y hoy existen cabezas nucleares que, sin ser de gran tamaño, podrían provocar una devastación en cuestión de segundos. «La URSS llegó a probar una bomba de 50 megatones», recuerda en su entrevista para el programa de radio Herrera en COPE. Estamos hablando así, de una potencia tan brutal que la compara con armas 10.000 veces más fuertes que las que destruyeron Hiroshima.

La explosión afectaría no sólo al núcleo urbano, sino también a toda su área metropolitana. Dependiendo de la altitud y el punto de detonación, el radio letal podría abarcar varios kilómetros. Las temperaturas alcanzadas serían suficientes para vaporizar cuerpos humanos en el epicentro y provocar incendios en kilómetros a la redonda. Y más allá de los daños físicos, el impacto emocional y social sería incalculable.

Zamarripa explica que, aunque este tipo de armas están diseñadas para ser disuasorias, su mera existencia implica que ciudades como Madrid sean potenciales objetivos en caso de conflicto nuclear. Por eso insiste en que la disuasión es la clave: nadie ganaría en una guerra nuclear, porque todos serían vencidos.

¿Podría suceder realmente?

Uno de los conceptos más mencionados por el experto es la idea de «disuasión». Entendamos entonces que las armas nucleares no están pensadas para ser utilizadas, sino para evitar su uso. Zamarripa recuerda que un ataque de este tipo sólo podría desencadenarse «si el poder político no está bajo control», como ocurrió con Hitler en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. «Un ataque generalizado es un suicidio», sentencia.

Actualmente, nueve países poseen armas nucleares, y todos ellos (excepto, quizás, Corea del Norte) mantienen un equilibrio basado en el miedo mutuo a la destrucción total. Rusia y Estados Unidos son las grandes potencias nucleares, seguidos por otros países como China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel e Irán (en proceso). Europa, en concreto, cuenta con el respaldo nuclear de Francia y Reino Unido, que, si actúan de forma conjunta, podrían responder a una amenaza.

Zamarripa también se refiere al concepto de «escalar para desescalar», una estrategia peligrosa que consiste en lanzar un ataque nuclear limitado para advertir de que el siguiente paso podría ser devastador. Aunque suene descabellado, algunos expertos creen que países como Rusia podrían contemplar este movimiento en un conflicto muy extremo.

¿Está Madrid protegida? El dilema de los sistemas antimisiles

Ante la posibilidad de que un proyectil nuclear se dirija a la capital, la pregunta lógica es si existe alguna forma de defensa. Según el Teniente General, «todo misil tiene su antimisil», pero no está claro que estos sistemas sean lo suficientemente eficaces como para destruir un proyectil en pleno vuelo. Interceptar un misil balístico en pleno trayecto es una operación extremadamente compleja y con resultados inciertos.

En el caso de Madrid, no existe un escudo antimisiles directo como tal. España forma parte de la OTAN, lo que supone una cierta protección colectiva. Pero eso no significa que un ataque nuclear pudiera evitarse al 100 %. En caso de detectar una amenaza, el tiempo de reacción sería mínimo, dado que algunos misiles tardarían apenas unos minutos en alcanzar el objetivo.

Además, el experto recuerda que los misiles pueden ser balísticos (que suben en trayectoria parabólica) o de crucero, «que navegan a muy baja altura con motores de reacción». Esto los hace aún más difíciles de detectar a tiempo. El propio Zamarripa aclara que no todos los sistemas antimisiles han demostrado ser eficaces frente a estas tecnologías modernas.

España y la bomba: el fallido Proyecto Islero

Pese a ser hoy un país sin armas nucleares, España estuvo muy cerca de tenerlas. En la década de los 60, bajo el régimen de Franco, se desarrolló el llamado Proyecto Islero, un plan secreto para dotar al país de capacidad nuclear propia. Según cuenta Zamarripa, el físico Guillermo Velarde lideró este programa que aspiraba a replicar el modelo francés.

El proyecto fue cancelado en 1966, pocos años después de su inicio. España acabó firmando el Tratado de No Proliferación Nuclear, comprometiéndose a no desarrollar este tipo de armamento. Aun así, la huella de aquella ambición persiste en la historia reciente del país, y es un recordatorio de que el interés por estas armas no ha estado siempre tan alejado de nuestras fronteras.

Zamarripa recomienda el libro El Proyecto Islero, escrito por el propio Velarde junto a su principal colaboradora, como una forma de entender mejor esa etapa. Un relato que muestra cómo incluso un país como España pudo plantearse en su momento formar parte del selecto y peligroso club nuclear.

¿Una amenaza real o algo que queda lejano?

La conclusión de Eduardo Zamarripa es clara: hoy por hoy, un ataque nuclear sobre Madrid es extremadamente improbable. Las armas nucleares siguen ahí, pero su función es más simbólica que táctica. Están diseñadas para que nadie las use. «Putin no puede perder la guerra», advierte, «pero tampoco puede ganarla de forma total». El equilibrio de fuerzas, aunque tenso, se mantiene gracias al miedo mutuo.

Rusia ha utilizado ya misiles convencionales en Ucrania, y su inversión en capacidad nuclear tiene como objetivo reforzar su poder disuasorio. Pero Zamarripa no cree que vayan a usar estas armas.»No creo que tengan vocación de suicidio» señala. Más bien, el uso de amenazas forma parte de una estrategia para mantener posiciones políticas y militares.

La mayor amenaza para la humanidad, concluye, sería una confrontación directa entre Rusia y Europa. Por eso insiste en la importancia de la diplomacia, del control del poder político y de la responsabilidad colectiva.