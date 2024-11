Interior no difundirá un manual civil ante ataques nucleares rusos como los que se reparten en Europa

El manual insta a informarse por la radio de cualquier evolución en un escenario de accidente nuclear y establece que «como medida de protección primaria, es conveniente permanecer confinado en el propio domicilio o en un lugar cerrado, para evitar la contaminación interna por inhalación, la contaminación externa y la exposición externa a la radiación durante la fase de emergencia»

«Hay que cerrar puertas y ventanas o cualquier otro hueco al exterior. Cubrir con paños húmedos las posibles rendijas y desconectar ventiladores y aparatos de climatización para evitar que entre radiación en el interior. Permaneciendo confinado se facilita la toma de yoduro potásico cuando las autoridades sanitarias lo indiquen», señala

Concluye la guía de Interior que «las autoridades pueden indicar la evacuación como otra medida de protección, paralelamente al confinamiento y a la toma del yoduro potásico. La evacuación ha de hacerse de forma ordenada con medios que dispondrá la administración pública o también con medios propios Si las autoridades indican la evacuación, es fundamental que se cojan los documentos, medicamentos y otras pertenencias indispensables, asegurándose de cerrar el agua, gas y otros suministros».

Rota y Torrejón

En el improbable -aunque cada vez menos- caso de que Rusia incluyese a España en un hipotético plan de ataque nuclear inminente, fuentes militares consultadas por OKDIARIO no dudan en señalar dos emplazamientos que, por su carácter estratégico para la OTAN, podrían ser potenciales objetivos de los misiles rusos.

Se trata de la base naval de Rota, en Cádiz, sede del escudo antimisiles naval que Estados Unidos desplegó hace ya una década. Un escudo embarcado en cuatro destructores norteamericanos que se desplegaría en caso de ataque con misiles balísticos internacionales contra Europa. Además, cabe recordar que Rota está considerada una base de primer nivel estratégico para la logística militar de Estados Unidos en Europa y Oriente Medio, así como la cercana base aérea de Morón de la Frontera.

Por otra parte, la base madrileña de Torrejón de Ardoz es otro de los puntos neurálgicos de la actividad de la OTAN en España. Allí se encuentra el búnker del CAOC (Centro de Operaciones Aéreas Combinadas), desde el que se controla el tráfico aéreo y las operaciones militares en el sur de Europa y Mediterráneo, alcanzando la zona del Mar Negro.

España, que no accedió a la OTAN hasta 1982, cuando la Unión Soviética enfilaba sus años finales, no desarrolló planes de defensa o emergencia civil como los generalizados en toda Europa. Pero eso no significa que no haya estado bajo la amenaza de los misiles soviéticos. Cabe recordar que Felipe González cambió su postura sobre la OTAN, abandonando el ‘de entrada, No’ para militar en el sí, cuando al llegar a Moncloa se le enseñó «hacia donde apuntaban» los misiles con ojivas nucleares rusas, tal y como confesaría años más tarde.