Ucrania ha celebrado los 1.000 días de guerra con Rusia el martes, 19 de noviembre de 2024, con el lanzamiento de misiles estadounidenses ATACMS contra territorio ruso. Este miércoles Ucrania ha lanzado misiles suministrados por Reino Unido Storm Shadow. El visto bueno de Washington y Londres para utilizar estos misiles al presidente de Ucrania Volodímir Zelenski se produce tras la llegada de tropas norcoreanas a Rusia. Desde hace días se escucha con más frecuencia esta pregunta: ¿podría desatarse la Tercera Guerra Mundial después del lanzamiento de misiles de largo alcance de EEUU y Reino Unido de Ucrania a Rusia?

Sí se apunta a una Tercera Guerra Mundial híbrida (con ataques terroristas, cibernéticos y comerciales). Pero, no va a haber una Tercera Guerra Mundial en sentido convencional. El Kremlin ha advertido a Washington sobre permitir a Ucrania el uso de sus misiles de mayor alcance para ataques dentro de Rusia. El presidente de Rusia Vladimir Putin ya señaló en el pasado que permitir a Ucrania que utilice armas estadounidenses para atacar dentro de Rusia convertiría a Estados Unidos en parte directa del conflicto. En cambio, se encuentra dentro de la retórica del Kremlin de amenazas que no se van a cumplir.

En la guerra híbrida que hay entre el Kremlin y los países de la OTAN, se pretenden causar trastornos, interferir en los suministros militares y presionar a los aliados de Ucrania, difuminando las líneas de batalla tradicionales, como ya se ha visto con las crisis de suministros. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha subrayado que Moscú utiliza cada vez más estas estrategias para escalar las tensiones desde Ucrania a Europa y otros países aliados.

El cambio de política de Washington se ha producido después de la llegada de tropas norcoreanas a Rusia para ayudar al Kremlin en la guerra contra Ucrania. Corea del Norte e Irán han proporcionado ayuda al Kremlin. En un principio, el Pentágono ha cifrado el número de soldados norcoreanos en Rusia en 11.000. En cambio, se baraja que Pyongyang podría llegar a desplegar 100.000 soldados. En septiembre, Estados Unidos confirmó que Irán había entregado varios misiles balísticos de corto alcance a Rusia. El secretario de prensa del Pentágono, el general de división de la Fuerza Aérea Pat Ryder, reconoció que «Estados Unidos ha confirmado informes de que Irán ha transferido cargamentos de misiles balísticos de corto alcance Fath 360 a Rusia».

¿Es posible una Tercera Guerra Mundial?

No es posible que haya una Tercera Guerra Mundial. Vladimir Putin ha advertido desde hace meses sobre permitir a Ucrania lanzar misiles balísticos y de crucero contra Rusia suministrados por Washington y otras capitales de la Unión Europea. A su juicio, significaría «la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania». Putin ha calificado la medida de «línea roja inaceptable» dentro de su retórica habitual de amenazas. En cambio, la mayor línea roja para los rusos sería el envío de tropas a Ucrania por parte de los países de la OTAN (troops on the ground, en inglés), lo cual no va a suceder. En cambio, sí se habla desde hace tiempo de una Tercera Guerra Mundial híbrida, en la que se utilizan ataques terroristas, ciberataques y amenazas comerciales.

Oriente Medio

Oriente Próximo parece más inestable después del ataque de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023. La respuesta de Israel al ataque con misiles sin precedentes de Irán contra su territorio significa que las dos naciones están ahora en confrontación directa.

En Washington, Londres y Jerusalén preocupa que Rusia esté comparta información y tecnología secretas con Irán, país que financia a los grupos terroristas que atacan Israel, Hamás desde Gaza y Hezbolá desde el sur de Líbano. Irán, Rusia, Corea del Norte y China, que observan los diferentes movimientos de la OTAN y la Unión Europea, se han apoyado en los últimos meses de forma directa o indirecta.

China

La mayor amenaza para la estabilidad geopolítica es la creciente tensión entre China y Estados Unidos en los últimos años, debido a Taiwán y la cuestión de su soberanía. Pekín considera la isla como parte integrante de un territorio chino unificado. En los últimos años, ha adoptado una postura cada vez más agresiva hacia la isla y su gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), al que ha denunciado como peligroso separatista.

Corea del Norte

En los últimos años, el líder de Corea del Norte Kim Jong Un se ha centrado en modernizar sus arsenales nucleares y de misiles. En su discurso de Nochevieja, advirtió de que las acciones de EEUU y sus aliados han llevado a la península coreana al borde de la guerra nuclear. Desde entonces no se ha producido ninguna acción militar directa entre el Norte y el Sur. En cambio, hay indicios de que las tensiones han aumentado.