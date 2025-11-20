El tesorero del grupo que pagó las primarias de Sánchez no niega que su suegro proxeneta le financiara

El ex tesorero de la fundación Bancal de Rosas, Pedro Luis Egea, el grupo de afiliados que financió la campaña de Pedro Sánchez, no ha sido capaz de negar que el suegro proxeneta del presidente del Gobierno fuera uno de sus donantes. «Yo no puedo ni afirmar ni negar», ha declarado en la comisión del caso Koldo del Senado que investiga también los presuntos pagos en B en la sede de los socialistas de Ferraz.

«¿Procedía el dinero, aportado de dinero B, por ejemplo, va un señor, y puede ser un señor de las saunas que va con el dinero y lo mete, tranquilamente?», ha sido una de las preguntas con las que el senador del PP, Salvador de Foronda, ha interpelado al tesorero del grupo a través del cual se canalizaba el dinero para la campaña de primarias de Sánchez en el PSOE.

Seguirá ampliación