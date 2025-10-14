«Ahora, las ladronas del clan de las top model, tras desvalijarte la casa te dejan todo ordenado y recogido para que no descubras rápidamente el robo y ellas puedan tener tiempo para seguir robando en otras casas cercanas», explican fuentes policiales.

Es el último truco de las ladronas del clan de las top model, una banda de mujeres jóvenes que se visten de forma elegante para no despertar sospechas cuando entran en los edificios a robar. La famosa banda de ladronas ha perfeccionado su método, pero la Policía Nacional ha vuelto a detener a dos de ellas en Madrid.

Dos de las ladronas, de 21 y 23 años, han sido detenidas de nuevo por la Policía Nacional el pasado 27 de septiembre acusadas de otro robo con fuerza cometido tres días antes en el distrito de Chamartín. Las cámaras de seguridad de la zona y la investigación policial hicieron posible dar con ellas y cortar de cuajo sus voraces robos.

Las «reinas» del robo en viviendas

Como en otras ocasiones, las dos integrantes del clan de las top model portaban documentación falsificada, en este caso como ciudadanas de Argentina, a pesar de tratarse de viejas conocidas de la Policía y originarias de países del Este.

También como de costumbre, se movían por barrios de clase media-alta, bien vestidas, como si fueran modelos, para entrar en los edificios sin levantar sospechas. Una vez dentro, están atentas a la salida de algún inquilino que haya cerrado la puerta de su casa sin dar vuelta a la llave. Con una tarjeta y aplicando el «método del resbalón» abren la puerta y arrasan con todos los objetos de valor que puedan transportar sin problema.

Siempre cogen joyas y dinero, sus objetivos favoritos, pero el clan de las top model ha innovado en su forma de actuar. Ahora, tras revolver la casa de su víctima, vuelven a colocarlo todo ordenadamente y recogen la «escena del crimen».

Las ladronas intentan, de esta forma, que la víctima no detecte con rapidez que ha sufrido un robo en su casa. Así las delincuentes tienen tiempo de escapar o de probar suerte con más viviendas del mismo edificio o de la misma zona.