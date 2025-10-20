Son las imágenes de la banda de ladrones que se desplazaba desde Barcelona hasta Cantabria, Asturias y Aragón para cometer sus robos con fuerza, especialmente en restaurantes, bares y tiendas de telefonía. Simplemente, destrozaban los escaparates a mazazos o con papeleras y tapas de alcantarilla, para desvalijar las cajas registradoras o llevarse el género de las tiendas. Se les imputa un mínimo de siete asaltos.

Los investigadores de la Guardia Civil han confirmado que los cuatro ladrones que integraban la banda tenían las tareas perfectamente repartidas. Mientras dos vigilaban el entorno, los otros dos forzaban los accesos de los comercios. Uno utilizaba un objeto contundente para romper las puertas o escaparates y, junto al cuarto integrante, accedía al interior del local para sustraer el dinero y los efectos de valor.

El pasado 2 de octubre el grupo cometió un nuevo robo con fuerza en un comercio de Monzón (Huesca). Para acceder al local, emplearon mobiliario urbano como herramienta para romper el cristal del escaparate y una vez dentro, sustrajeron terminales móviles valorados en más de 6.500 euros. Las investigaciones posteriores permitieron identificar el vehículo utilizado en la huida.

Ladrones pillados en un control

Unos días más tarde, en un control de la Guardia Civil en Sabiñánigo, los agentes le dieron el alto al coche identificado previamente y detuvieron a sus cuatro ocupantes. En el interior del vehículo, los guardias hallaron 795 cajetillas de tabaco por valor de unos 4.611 euros, cuatro teléfonos móviles, dos tabletas y 2.406 monedas con billetes en efectivo que sumaban cerca de 4.000 euros. También se recuperó la maza usada en el robo de Monzón.

La investigación ha determinado que cuando fueron interceptados en el control, los ladrones regresaban de cometer varios robos con fuerza en distintos municipios de Cantabria y Asturias. Se trata de una banda de ladrones profesionales con base en la provincia de Barcelona, desde donde viajaban a otras comunidades autónomas para cometer sus robos con fuerza.

La Guardia Civil entregó las diligencias y a los arrestados al Juzgado de Instrucción número 2 de Monzón, que ha decretado prisión provisional para los cuatro detenidos, visto entre otras cosas, los antecedentes delictivos de la mayoría de los integrantes de la banda de ladrones.