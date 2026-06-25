Así es Denzel Dumfries: edad, de qué juega, en dónde nació, palmarés…

Denzel Dumfries fue uno de los primeros fichajes anunciados por Florentino Pérez para el nuevo Real Madrid de la temporada 26/27 de la mano de José Mourinho, aunque es el que más está tardando el club en hacer oficial. El lateral holandés llegará al conjunto blanco este verano, tras la disputa del Mundial 2026 con Holanda, donde ya está siendo toda una sensación –suma dos asistencias–. El club blanco pagará la cláusula de rescisión para que ocupe el carril diestro del Santiago Bernabéu.

Cuántos años tiene Denzel Dumfries

Denzel Dumfries cumplió el pasado mes de abril 30 años, nacido el 18 de abril de 1996 es uno de los jugadores que este año ha cumplido la treintena, un ya veterano del fútbol de élite que afronta su reto más exigente en este momento de su carrera, en todo un Real Madrid.

De dónde es Dumfries

Dumfries nació en Rotterdam (1996), una de las ciudades más pobladas de Países Bajas, aunque sus padres son originarios de Aruba, el caribe holandés. El lateral diestro suma 74 internacionaliades con su país y está a pocos partidos de superar a leyendas como su actual seleccionador, Ronald Koeman, o ex futbolistas como Mark van Bommel, Dennis Bergkamp o Patrick Kluivert.

En qué posición juega Dumfries

Dumfries ha jugado a lo largo de su carrera mayoritariamente como lateral diestro o carrilero. Eventualmente ha jugado por la izquierda pero su mejor versión la saca a relucir en su banda natural. Destaca por su gran fortaleza y la capacidad de subir constantemente durante todo el partido. Tanto defensiva como ofensivamente suele destacar.

En qué equipos ha jugado Denzel Dumfries

A nivel profesional, el Real Madrid es el quinto equipo de Denzel Dumfries en toda su carrera. Debutó profesionalmente en el Sparta de Rotterdam, desde donde firmó por el Heerenveen en 2017. Un año después, tras destacar, firma por el PSV donde juega tres temporadas al máximo nivel en Holanda antes de firmar por el Inter de Milán a cambio de algo más de 14 millones de euros. El Italia ha estado las últimas cinco temporadas.

Cuánto cobra Denzel Dumfries

Dumfries cobra en el Inter de Milán unos 5 millones por temporada, una cifra que previsiblemente mejorará tras su fichaje por el Real Madrid, donde competirá en el carril diestro por la titularidad con Alexander Arnold-Trent. El equipo blanco ha desembolsado por él 20 millones de euros, el valor de la cláusula de rescisión que tenía fijado.

Quién es la pareja de Dumfries

Denzel Dumfries lleva desde 2015 en una relación con Jaimy Kenswiel, neerlandesa nacida también en Rotterdam. Juntos tienen tres hijos. Ella es diseñadora de moda y organizara de eventos, además de compartir en sus redes sociales contenido relacionado con su estilo de vida y tendencias.

Palmarés de Dumfries

El palmarés de Dumfries comenzó a tomar forma tras su fichaje por el Inter de Milán. El holandés ha sido dos veces campeón de Italia, tiene dos Scudettos (temporada 23/24 y 25/26), además de tres Copa de Italia (21/22, 22/23 y 25/26) y tres Supercopas de Italia (21/22, 22/23 y 23/24). Con el PSV no logró ningún título en la Eredivisie.