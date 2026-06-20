Un puñal por banda: Dumfries se desata en el Mundial

Denzel Dumfries pidió «garra» a sus compañeros tras el empate de su selección, Holanda, en el estreno del Mundial ante Japón. La respuesta fue ser el más aguerrido. El próximo jugador del Real Madrid hizo un partidazo en la goleada de Holanda a Suecia (5-1). Dumfries dio dos asistencias y fue uno de los jugadores más destacados de los de Koeman, que, si bien oficialmente no están en dieciseisavos, sí que lo están de forma virtual.

Partidazo de Dumfries, que irrumpe en el Mundial y muestra a los madridistas lo que puede llegar a dar por la banda del Bernabéu. Claro titular en su selección, el futbolista todavía del Inter de Milán -no está oficializado el fichaje por el Real Madrid, aunque sí todas las partes ya lo han dado por hecho- dio un recital ofensivo en banda que completó con dos grandes asistencias.

El Real Madrid sabe bien lo que ha fichado. Un jugador que corre toda la banda, que sube mucho en ataque y que tiene un puñal en el pie. Sus asistencias son medio gol. Ya si otros las marcan, no es decisión suya. Él las pone y es el perfecto ejemplo de dar los pases de la muerte, que tan antiguos son en el fútbol.

De esos, Dumfries dio tres en la goleada holandesa en esta segunda jornada del Mundial. Dos de ellos lo aprovecharon: Brobbey en la primera parte y Gakpo en la segunda. El lateral fue un auténtico puñal con esas dos asistencias que acabaron en gol y que le convierte ya -todavía queda mucho, evidentemente— en el futbolista con más asistencias en lo que va de Mundial.

Más allá de los datos, la relevancia de Dumfries estuvo en su papel en la faceta ofensiva de una Holanda que se gustó muchísimo en este encuentro y consiguió una gran goleada. Los dos goles que nacieron de las botas del próximo jugador del Real Madrid fueron similares: correr la banda, llegar a zona peligrosa o dentro del área y con un toque preciso regalar goles.

Además de los goleadores (Brobbey y Gakpo en dos ocasiones y Summerville), Dumfries fue el mejor de Holanda en este encuentro ante Suecia. Las cámaras se fueron a por él antes y después porque fue un partidazo del futuro madridista y porque gustó muchísimo, siendo ya uno de los nombres más destacados de lo que va de Mundial.